El flamante ministro de Educación, el congresista Jorge Marticorena (Alianza para el Progreso), consignó en su declaración jurada, el pasado lunes 6, una sentencia por alimentos. Se trata de un fallo de la Corte Superior de Justicia de Ica que ordenó la retención del 24% de sus remuneraciones por concepto de alimentos.

El proceso se inició en el 2019 y derivó en un fallo que incrementó el porcentaje de retención inicialmente fijado por el juzgado de primera instancia, de acuerdo con documentos de la corte revisados por El Comercio.

El expediente incluye oficios dirigidos al Congreso de la República para ejecutar el descuento al legislador de Alianza para el Progreso (APP), hoy titular del Ministerio de Educación (Minedu).

El fallo

El caso fue visto por el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Ica. La demandante solicitó un aumento de la pensión de alimentos a favor de la hija de ambos.

Durante la etapa inicial del proceso, la defensa de Marticorena presentó documentos para sustentar sus alegatos sobre cargas familiares y gastos de salud, entre ellos certificados médicos, recetas y una declaración jurada sobre apoyo económico a su madre.

En noviembre del 2019, el juzgado emitió una resolución mediante la cual declaró fundada en parte la demanda y fijó una retención equivalente al 20% de las remuneraciones mensuales que percibía el entonces docente principal de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. No obstante, el caso no terminó con esa decisión.

En septiembre de 2021, el Segundo Juzgado de Paz Letrado rechazó un recurso de Marticorena y dispuso que el expediente fuera elevado al Tercer Juzgado de Familia de Ica.

La audiencia de segunda instancia se realizó de manera virtual el 19 de mayo del 2022. El acta judicial deja constancia de que ninguna de las partes solicitó el uso de la palabra, por lo que el caso quedó expedito para sentencia.

En agosto del 2022, la jueza Janet Pilar Contreras Ortiz confirmó que la demanda era fundada en parte, pero modificó el porcentaje fijado inicialmente. El fallo ordenó incrementar el monto al 24% de la totalidad de las remuneraciones mensuales del hoy ministro.

La resolución precisó que el descuento alcanzaba no solo el sueldo regular, sino también gratificaciones, CTS, utilidades y cualquier otro beneficio que percibiera como docente principal de la universidad. Sin embargo, en ese momento Marticorena ya ejercía funciones como congresista.

Orden llegó al Congreso

El Segundo Juzgado de Paz Letrado de Ica emitió un oficio a la Presidencia del Congreso en octubre del 2022, con la orden de efectuar el descuento mensual del 24% de los ingresos del legislador.

El documento dispuso que los montos fueran depositados en una cuenta bancaria a nombre de la demandante. Además, solicitó el envío de boletas y planillas de haberes correspondientes al período comprendido entre julio del 2021 y septiembre del 2022.

En junio del 2024, la justicia aprobó una liquidación por más de S/11 mil correspondiente a pensiones de alimentos pendientes del período comprendido entre agosto del 2021 y septiembre del 2022. Según los documentos revisados, Marticorena canceló ese monto.

Este Diario buscó la versión de Marticorena sobre el proceso judicial y la ejecución. No obstante, hasta la publicación de este informe no hubo respuesta.

Más información

Ya como ministro, Marticorena participó el último martes en un foro sobre minería, encabezado por el presidente José María Balcázar. La actividad fue organizada por los ministerios de Energía y Minas y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y contó con la presencia de otros integrantes del gabinete.