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Resumen

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El flamante ministro de Educación, el congresista Jorge Marticorena (Alianza para el Progreso), consignó en su declaración jurada, el pasado lunes 6, una sentencia por alimentos. Se trata de un fallo de la Corte Superior de Justicia de Ica que ordenó la retención del 24% de sus remuneraciones por concepto de alimentos.

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