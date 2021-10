Conforme a los criterios de Saber más

Horas antes de jurar como ministro de Energía y Minas, Eduardo González, registró una visita al despacho del congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo.

González Toro asumió dicho despacho en reemplazo de Iván Merino, el pasado 6 de octubre.

De acuerdo al reporte del portal de Transparencia del Congreso, el hoy ministro registró su ingreso a las 4:56 de la tarde al despacho de Bermejo. Según se lee, el personal visitado fue el abogado Raúl Noblecilla, quien en esa fecha, cumplía labores de asesor del parlamentario. No se registró hora de salida.

El mismo día a las 6:50 de la tarde registró su ingreso a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Pedro Castillo. La ceremonia de juramentación inició a las 8 de la noche.

Una vez que asumió como ministro, González recibió en su despacho en la sede del Minem a Noblecilla en dos oportunidades.

La primera de estas citas se dio el 11 de octubre, y la segunda, el 14 de octubre, de acuerdo al reporte. Sin embargo, esta última fue registrada a nombre del despacho de Secretaría General, y no al del ministro.

Otro dato obtenido desde el portal de Transparencia es la visita de Jorge Paredes Terry al Minem, quien también se reunió el 14 de este mes con el ministro González, horas después que Noblecilla. En la campaña de la primera vuelta electoral, Paredes acompañó a Hernando de Soto, pero en la segunda vuelta, se le vio cerca del equipo de Pedro Castillo. Antes ha sido cercano a Antauro Humala.

Consultado por este Diario, el abogado señaló que “es muy probable” que haya visto al ministro el día que juró al cargo, pero no recuerda si fue a buscarlo o no al despacho parlamentario.

“Al ministro tengo la oportunidad de haberlo conocido porque es un hombre cercano a la idea del gobierno, me reúno con él no solamente como hombre de izquierda, como hombre que está buscando bienestar no ahora, sino hace mucho tiempo. No estoy contando los días que me reúno con él, tiene mi amistad, mi respeto, no recuerdo si ese día estuve en el despacho o él fue”, declaró.

Sobre las otras dos visitas a la sede del Minem, explicó que acudió donde el ministro para “hacer un acompañamiento a aquellas demandas de ciudadanos que me tocó atender en mi función de asesor del congresista, y mi visita al ministerio fue en ese sentido para saber cómo estaba ese trámite para de alguna manera seguir colaborando con el gobierno, en este caso, con los ciudadanos”.

Noblecilla informó que ya no es más asesor de Guillermo Bermejo, desde el 12 de octubre, tras presentar su renuncia por motivos personales.

Además, no descartó asumir una función dentro del gobierno, aunque indicó que, hasta el momento no ha recibido propuestas. “Nunca he cometido un acto de corrupción, estoy dispuesto a trabajar por este gobierno, al cual considero un gobierno popular y con ganas de hacer historia, no tengo ningún problema, me sentiría gustoso”, agregó.

Noblecilla es fundador del estudio de abogados Noblecilla, Olaechea, Barranzuela y León, y es coordinador de la Mesa de Abogados por la Democracia. En setiembre, como abogado de Vladimir Cerron aseguró que la figura del asilo político era una posibilidad.

Este Diario se comunicó con el Ministerio de Energía y Minas para obtener los descargos del ministro, pero hasta la publicación de esta nota no ha recibido una respuesta.

