Resumen

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“Es un hecho lamentable", dijo el ministro de la Producción. (@photo.gec).
“Es un hecho lamentable", dijo el ministro de la Producción. (@photo.gec).
/ Ernesto Quilcate Farfan
Por Redacción EC

El ministro de la Producción, César Quispe, se pronunció sobre la denuncia por presunto abuso sexual contra el titular de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, y calificó el caso como “lamentable”.

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