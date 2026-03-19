El ministro de la Producción, César Quispe, se pronunció sobre la denuncia por presunto abuso sexual contra el titular de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, y calificó el caso como “lamentable”.

“Es un hecho lamentable, deben ser las instancias que hagan las investigaciones correspondientes”, señaló el integrante del Ejecutivo al ser consultado por la situación de su colega de gabinete.

“Cualquier hecho que cause daño contra menores, mi rechazo contundente”, agregó.

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César Quispe, ministro de la Producción, sobre denuncia contra Ángelo Alfaro: Es un hecho lamentable, deben ser las instancias que hagan las investigaciones correspondientes



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Quispe evitó pronunciarse sobre una eventual permanencia de Alfaro en el cargo y optó por remarcar que el proceso debe seguir su curso en las vías correspondientes.

Sus declaraciones se suman a otras voces dentro del ámbito político que han reaccionado con cautela frente al caso, como el caso del presidente del Consejo de Ministro, Luis Arroyo.

En entrevista con RPP, Arroyo evitó responder directamente si el Ejecutivo mantiene la confianza en el titular del MINEM. En lugar de ello, sostuvo que el propio Alfaro ha presentado pruebas que respaldarían su versión de los hechos.