El ministro de la Producción, Sergio González, culpó a la prensa por supuestamente difundir “de manera ilegítima” los audios del titular de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.

En declaraciones a los periodistas luego de presentarse ante la Comisión de Producción del Congreso, González Guerrero aseguró que Santiváñez tiene la intención de apoyar las investigaciones y pidió evitar sacar “conclusiones anticipadas”.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Ministro de Economía niega que audio entre Santiváñez y Arana haya generado una crisis en el gabinete

En ese sentido, el titular de Produce insistió en que los peritajes deben determinar las responsabilidades de ley y remarcó que las investigaciones deben guardar “cierta reserva”.

“Él constantemente tiene esa intención (de apoyar investigaciones). Sin embargo, también es constante este tipo de acciones que se están teniendo, no es casualidad que en todos los medios de manera ilegítima se puedan estar difundiendo este tipo de audios”, expresó.

“Son procesos de investigación que guardan cierta reserva, por qué estamos sacando conclusiones anticipadas, que sean los especialistas, los peritajes los que establezcan”, agregó.

González también enfatizó que Juan José Santiváñez tiene el respaldo del Ejecutivo y dijo que desde el Gabinete Ministerial confían “en su trayectoria, en su proceder, en las acciones que está realizando”.

LEE MÁS: Comisión de Fiscalización solicitará facultades para investigar audio que implica a Juan José Santiváñez y Eduardo Arana

“Está en su derecho ciudadano de ejercer su defensa como bien lo analice. Esto es un tema que él va a solventar, nosotros ratificamos y como Ejecutivo estamos focalizados en sacar adelante en lo que nos corresponde como sector de Producción”, subrayó.

Finalmente, el ministro recalcó que el Ejecutivo se encuentra “unido y sólido”, y que el posible cambio de los titulares de diversas carteras depende exclusivamente de la presidenta Dina Boluarte.

LEE MÁS: Congresista Ruth Luque impulsa moción de censura contra Eduardo Arana por audio con Santiváñez

“Como Ejecutivo estamos unidos, estamos sólidos, trabajamos constantemente por sacar adelante a nuestro país. El tema de la confianza de los ministros amerita a nuestra presidenta”, sentenció.

El caso

Como se recuerda, “Panorama” reveló un audio donde se escucha a la voz atribuida a Juan José Santiváñez llamar al entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, para pedirle mejorar las condiciones carcelarias de su cliente.

Se trata de una llamada en la que Santiváñez Antúnez le pide a Arana interceder en favor del interno Miguel Marcelo Salirrosas para cambiarlo de pabellón en el penal El Milagro de Trujillo.

“Hermano, escúchame, no quiero molestarte, rapidísimo nomás. Mira, lo que pasa es que han venido al ministerio la familia de los policías. ¿Te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo? Todavía no lo cambian, hermano, sigue allí”, le insiste la voz atribuida al entonces ministro de Justicia.

LEE MÁS: Audio atribuido a Santiváñez involucra al magistrado del TC Gustavo Gutiérrez Ticse y a Eduardo Arana

“Ya, lo veo ahorita, lo veo ahorita”, responde la voz detrás del teléfono, que sería Eduardo Arana. Ambos quedan en que actuarán una vez en que el supuesto Santiváñez le envíe el nombre completo del recluso.