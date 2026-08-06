El ministro de Salud, Luis Dyer, cuestionó el estado en el que recibió el sector tras el cambio de gobierno y afirmó que la nueva administración encontró un ministerio con un importante atraso tecnológico, limitaciones presupuestales y problemas de gestión que afectan la prestación de los servicios de salud.

En entrevista con RPP Noticias, el titular del Minsa sostuvo que una de las principales deficiencias detectadas es el rezago tecnológico de la institución, un atraso que “ni un ministro”, ha podido ver.

“Estamos encontrando un ministerio que tecnológicamente está en el año 95. Estamos con Windows 95 cuando hoy vivimos en IA”, dijo.

Según explicó, la falta de modernización ha provocado que gran parte de los procesos administrativos en hospitales y establecimientos de salud continúen realizándose de manera manual.

“Todos los procesos administrativos en un hospital, son o manual o papelitos o firmas y sellitos. Se maneja un sistema de cortes (...) una posta hoy no tiene internet ni conexión. Un dato duro: de 7.400 establecimientos estamos administrando, 54% no tiene interconexión”.

Ayer, tras llegar a un depósito en Santa Eulalia, donde se almacenan geomallas que no han sido instaladas para la prevención de huaicos, la presidenta Keiko Fujimori mencionó los informes previos que tuvieron de parte de su equipo de transferencia, que dan cuenta la situación de “abandono” en diversos sectores.

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Por su pate, Dyer también ha señalado que la nueva gestión recibió un ministerio con una situación financiera complicada, casi “sin caja”.

“No hay caja, estamos con una caja muy apretada, los flujos se están cumpliendo con las justas. Ya el ministro Elmer Cuba nos explicará al detalle, pero básicamente nos han dejado sin caja” .

En esa línea, reveló que existen retrasos de hasta cuatro meses en el pago de remuneraciones dentro del sector Salud.

El ministro sostuvo además que la falta de planificación ha impedido aprovechar la tecnología para monitorear enfermedades, distribuir medicamentos o trasladar especialistas a las zonas donde son necesarios.

“No podemos saber cómo están las enfermedades en un punto geográfico, no podemos saber si hay medicamentos o qué está faltando, o si hay que mandar un especialista”.

Cenares

Otro de los hallazgos mencionados por Dyer corresponde al almacén del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), donde, tal como lo reveló El Comercio, se encontró un importante lote de jeringas próximo a vencer.

“El 36% del almacén tiene jeringas que están a punto de vencer que se compraron en 2022. Se compraron 56 millones de jeringas (...) Se gastó 49 millones de soles para que tengamos jeringas guardadas”.

Ante esta situación, anunció que solicitará la intervención de la Contraloría General de la República para revisar las adquisiciones realizadas.

“Estoy pidiendo en la Contraloría una reunión porque hay temas específicos. No quiero adelantar opinión, pero es un tema que huele mal, no me cuadra que estemos haciendo compras que no tengan una proyección”.