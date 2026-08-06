Luis Dyer ha solicitado una reunión a la Contraloría de la República para evaluar diversos temas que a su parecer, "huelen mal". (Foto: Ministerio de Salud)
Luis Dyer ha solicitado una reunión a la Contraloría de la República para evaluar diversos temas que a su parecer, "huelen mal". (Foto: Ministerio de Salud)
Por Redacción EC

El ministro de Salud, Luis Dyer, cuestionó el estado en el que recibió el sector tras el cambio de gobierno y afirmó que la nueva administración encontró un ministerio con un importante atraso tecnológico, limitaciones presupuestales y problemas de gestión que afectan la prestación de los servicios de salud.

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