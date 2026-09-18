El ministro de Salud, Luis Dyer, destacó la labor de Rafael Rey como un funcionario decente y honesto tras conocerse su renuncia irrevocable al Gabinete Ministerial. Estos comentarios los hizo a su salida del Congreso este 18 de setiembre luego de conocer la decisión formulada ante la PCM.

Dyer sostuvo que considera al exministro de Transportes como un amigo cercano dentro del equipo gubernamental. “Es realmente un amigo, un ministro realmente decente, honesto que estuvo a la altura desde un inicio, pero se respeta (su renuncia) por temas de salud”, expresó ante la prensa.

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El titular del Ministerio de Salud evitó dar un pronunciamiento oficial a nombre de todo el Consejo de Ministros sobre el impacto político. “No le podría adelantar porque acabo de salir de la Comisión de Salud del Senado”, indicó.

El ministro descartó tener conocimiento sobre una posible designación de la autoridad dimitente en algún puesto como embajador.

Renuncia de Rafael Rey al Ministerio de Transportes

El ministro saliente, Rafael Rey, presentó su carta de renuncia irrevocable a la alta dirección del Ejecutivo este 18 de setiembre. En la misiva dirigida a la Presidencia de la República, el funcionario precisó que deja el Despacho de Transportes por motivos de salud.

El documento oficial expresó un profundo agradecimiento por la confianza depositada para ejercer la conducción de dicha cartera estatal. De igual modo, el exministro puso a disposición toda la información técnica para asegurar una transferencia de gestión ordenada e imparcial.

La Presidencia del Consejo de Ministros confirmó la recepción del documento formal y lamentó la salida de la autoridad. El Gobierno reconoció la labor desarrollada durante su período de trabajo al servicio del país desde el despacho de Transportes.