Luis Dyer, ministro de Salud, destacó la labor de Rafael Rey tras su renuncia. (Foto: Andina)
Luis Dyer, ministro de Salud, destacó la labor de Rafael Rey tras su renuncia. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El ministro de Salud, Luis Dyer, destacó la labor de Rafael Rey como un funcionario decente y honesto tras conocerse su renuncia irrevocable al Gabinete Ministerial. Estos comentarios los hizo a su salida del Congreso este 18 de setiembre luego de conocer la decisión formulada ante la PCM.

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