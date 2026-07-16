El ministro de Trabajo y Promoción de Empleo, Flavio Cruz, aseguró que un eventual indulto al golpista Pedro Castillo “no está en la agenda” del Ejecutivo.

Cruz indicó que este miércoles durante la sesión del Consejo de Ministros “no se tocó el tema”.

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Flavio Cruz, ministro de Trabajo: Ayer hubo sesión de Consejo de Ministros, en ningún caso se tocó tema de Pedro Castillo, no está en la agenda, ni siquiera en los rumores



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“Ayer tuvimos Consejo de Ministros, en ningún caso se tocó tema de Pedro Castillo, no está en la agenda, ni siquiera entre los rumores” , sostuvo al ser entrevistado por Canal N.

El lunes, el presidente José María Balcázar se refirió al posible indulto a Castillo mientras se encontraba de visita a Arequipa.

El mandatario dijo que este se encontraba “todavía en trámite” y añadió que era evaluado en el Ministerio de Justicia.