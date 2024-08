El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, consideró que no debe discriminarse a nadie por su militancia política, en referencia al exafiliado al partido Alianza para el Progreso (APP) designado como gerente de Relaciones Institucionales de la Contraloría General de la República.

En declaraciones a los periodistas, indicó que será el nuevo contralor, César Aguilar Surichaqui, quien deberá explicar el nombramiento de César Florez Salinas, quien fue candidato a la alcaldía de Surco con el partido de César Acuña.

“Es el contralor el que tendrá que dar la explicación sobre las designaciones. Lo que sí puedo decir como peruano es que en el país no debe discriminarse a ninguna persona por su militancia política, ya sea de izquierda, de centro o de derecha, o por su militancia sindical, de manera que todos los peruanos tienen igual oportunidad para incorporarse a los centros de trabajo”, expresó.

“Obviamente, cada centro de trabajo debe plantear bien sus criterios de cómo contratar trabajadores y allí creo que es donde cada funcionario tendrá que ser responsable de sus contrataciones”, agregó.

No obstante, Maurate remarcó que el Gobierno no tiene ninguna injerencia en las decisiones adoptadas dentro de la contraloría, de manera que no podría pronunciarse sobre el tema.

Declaraciones del ministro de Trabajo, Daniel Maurate. (Video: Canal N)

Según reveló “Cuarto poder” el último domingo, Florez renunció a su militancia a APP el último 24 de julio, el mismo día que el Congreso eligió a Aguilar como contralor en una sesión sin acceso a la prensa.

El dominical también informó que César Florez tiene al menos cuatro denuncias por violencia familiar. Una de ellas data del 14 de diciembre del 2013, sobre presuntos maltratos psicológicos y chantajes.

Florez Salinas dijo a “Cuarto poder” que conoce a Acuña, pero negó que mantengan una relación amical. “Sí lo conozco. [...] No es mi amigo. Yo el año 2018 fui candidato a la alcaldía de Surco. No gané la elección y me dediqué a mis actividades profesionales”, señaló.