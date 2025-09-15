El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, aseguró que el Gabinete Ministerial está “sólido”, tras la difusión de un audio que involucra al titular de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, y al jefe del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.

En entrevista con TV Perú, señaló que los audios deben ser tomados siempre “con mucha cautela y responsabilidad” debido a que aún no han sido verificados y no existe ninguna pericia que corrobore su fiabilidad.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Audio atribuido a Santiváñez involucra al magistrado del TC Gustavo Gutiérrez Ticse y a Eduardo Arana

“El gabinete está sólido, el gabinete está trabajando con miras al desarrollo del país y así lo hemos demostrado en estos meses de trabajo”, expresó.

Castro afirmó que se trata de un “ataque directo” hacia Santiváñez Antúnez por parte de algunos medios y consideró que lo más grave es que se filtre información de la fiscalía que aún es materia de investigación.

LEE MÁS: Patricia Chirinos anuncia que Renovación Popular firmará la moción de censura contra Juan José Santiváñez

“Acá hay dos cosas que debemos alertar. O la fiscalía es una coladera de información, todo el mundo tiene acceso a la información reservada, o son los propios fiscales de los casos que están filtrando información”, subrayó.

“Si fuera la segunda, los fiscales estarían incurriendo en un delito penal porque es información reservada”, añadió Castro, quien apoyó la tesis del ministro de Salud, César Vásquez, respecto a una supuesta “cacería de brujas” contra Juan José Santiváñez.

LEE MÁS: Ruth Luque anuncia que presentará una moción de censura contra Eduardo Arana por audio con Santiváñez

“Todos los implicados han dicho que no es así. Además, este policía que estuvo en una red criminal no ha recibido ningún beneficio en la prisión. Más allá de los dichos, nosotros creemos que hay -como lo dijo el ministro de Salud- una cacería de brujas contra el ministro Santiváñez”, aseveró.

“Nosotros creemos en la presunción de inocencia del ministro (Santiváñez). Mientras esto no se corrobore y las investigaciones no avancen, el Ministerio Público tiene que ser transparente en este caso y los demás casos de investigación. Son siete meses que no ha demostrado nada”, sentenció.

El caso

Como se recuerda, “Panorama” reveló un audio donde se escucha a la voz atribuida a Juan José Santiváñez llamar al entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, para pedirle mejorar las condiciones carcelarias de su cliente.

Se trata de una llamada en la que Santiváñez Antúnez le pide a Arana interceder en favor del interno Miguel Marcelo Salirrosas para cambiarlo de pabellón en el penal El Milagro de Trujillo.

“Hermano, escúchame, no quiero molestarte, rapidísimo nomás. Mira, lo que pasa es que han venido al ministerio la familia de los policías. ¿Te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo? Todavía no lo cambian, hermano, sigue allí”, le insiste la voz atribuida al entonces ministro de Justicia.

“Ya, lo veo ahorita, lo veo ahorita”, responde la voz detrás del teléfono, que sería Eduardo Arana. Ambos quedan en que actuarán una vez en que el supuesto Santiváñez le envíe el nombre completo del recluso.