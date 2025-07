El ministro del Interior, Carlos Malaver, cuestionó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) haya requerido al Estado peruano que se detenga el trámite de la ley sobre delitos de lesa humanidad y consideró que dicha instancia “no nos puede marcar la pauta” ni “decir qué hacer o qué no hacer”.

En entrevista con Canal N, indicó que el Gobierno peruano está “defendiendo” la soberanía nacional y está tratando de alguna manera de “salvar a nuestro país” al rechazar la solicitud de la corte internacional.

“Tenemos que defender nuestra soberanía. ¿Ellos (la Corte IDH) nos van a venir a solucionar nuestros problemas internos? (Debemos) hacer lo que debemos de hacer para tratar de alguna manera salvar a nuestro país”, expresó.

“La Corte no nos puede marcar la pauta, no puede decir qué hacer o qué no hacer, cómo solucionar nuestros problemas. Por más que no nos guste, pero igual, por más que no les guste a ellos tampoco. Tenemos que hacer algo por nuestro país y lo estamos haciendo”, agregó.

En ese sentido, Malaver aseguró que existen “persecuciones por demás” contra miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (PNP) por crímenes cometidos hace más de 25 o 30 años.

“Cómo no estar de acuerdo de haber visto 35 años de mi vida persecuciones por demás. Estoy de acuerdo completamente y el sector también. Son años de persecución, de seguir alargando”, acotó.

De otro lado, Malaver respaldó el viaje de la presidenta Dina Boluarte a Japón e Indonesia del 5 al 12 de agosto porque “representa al país” y se trata de temas internacionales.

“Hay que es reconocer que es obligatorio realizar algunos viajes para buscar las relaciones. Algunos viajes son importantes. Quizás se puede deber a un tema de licitación o de carácter presupuestal, teniendo en consideración cierto tipo de horizonte”, manifestó.

“Es importante que nuestra mandataria tenga obligatoriamente que salir del país para realizar estas reuniones, es la que nos representa. Tampoco en ese aspecto no aceptamos que se tiene que viajar al exterior para eso”, sentenció.