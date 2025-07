El ministro del Interior, Carlos Malaver, no descartó que los chats del titular de Energía y Minas, Jorge Montero, con mineros informales, donde se oponía a eliminar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), sean falsos, aunque consideró que probable que haya tenido comunicaciones sobre el tema.

En entrevista con RPP Noticias, defendió la gestión de Montero Cornejo y dijo que no descarta ninguna posibilidad sobre la veracidad de las conversaciones de WhatsApp.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Chats con mineros informales revelan que ministro de Energía y Minas se oponía a eliminar el Reinfo antes de asumir el cargo

“No necesariamente podría ser falso, no hay que descartar. He sido un efectivo policial y no descarto ninguna posibilidad. Estamos hablando de una situación antes de asumir una cartera y sobre todo –es muy importante- es muy probable que haya tenido comunicación con cualquiera porque es su ámbito, su rubro”, expresó.

Malaver también destacó la “lucha permanente” de Jorge Montero para la formalización de la minería artesanal y dijo que el Reinfo ha sido utilizado como “paraguas” para evitar la acción penal.

LEE MÁS: Denuncian que Palacio de Gobierno flexibilizó directiva sobre los regalos que puede recibir Dina Boluarte

“Yo que estoy de cerca con Jorge Montero, su lucha permanente de él para poder formalizar la temática de la minería es bastante loable. Ha tomado la decisión y sobre todo ha sido respaldado por la señora presidenta de la república, quien ha tenido esa decisión”, manifestó.

“Esto no es de ahora, es de muchos años y se ha tomado la decisión de formalizar todo ello que está prácticamente en una nebulosa y lamentablemente el Reinfo ha servido de paraguas para evitar la acción penal en el tema de minería”, agregó.

Para el titular del Interior, uno puede tener una percepción distinta del Ejecutivo antes de ingresar y ya dentro, recién se toma conocimiento sobre su real manejo y situación.

“Podría conocerse como completamente distinta, es la misma imagen que yo me podría haber llevado también del Ejecutivo antes de ingresar. Uno tiene a veces cierta percepción o una mirada cuando no conoces, o perteneces a un grupo, y tomas conocimiento pleno de cómo se desarrollan las cosas”, acotó.

Se pronuncia sobre Cerrón

Respecto a la situación del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, el ministro del Interior estimó que podría tener apoyo de “inteligencia extranjera” y que también es probable que tenga dinero para evadir a la justicia.

“Lamentablemente hay dos cosas muy importantes y hay que reconocerlo, de repente Cerrón tiene otro tipo de apoyo, no necesariamente del Ejecutivo, podría ser de inteligencia extranjera. Sobre todo, hay que tener dinero para poder evadir a la justicia”, aseveró.

“Es muy probable que pueda tener dinero (para evadir a la justicia). Yo lo he dicho desde que asumí el cargo y he reconocido en el sector y en la Policía. Inclusive me agradaría que así lo reconozcan otros jefes o representantes de otras instituciones del sector Justicia, estamos hablando del Ministerio Público, del Poder Judicial y del INPE, que dentro de sus integrantes hay algunos malos elementos y la Policía siempre se preocupa en tratar de sacarlos”, sentenció Carlos Malaver.