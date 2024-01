Aunque al menos cinco congresistas de diferentes bancadas le pidieron al ministro del Interior que precise la causa, en base a la Ley N°31570, para el cese de Jorge Ángulo de la comandancia general de la Policía Nacional, Víctor Torres no logró responder a esta interrogante. E incluso, dejó entrever que no era una obligación del Ejecutivo cumplir esta norma porque aún no está reglamentada.

La Ley N°31570 establece que el periodo de un director general de la PNP es por dos años con la opción de ampliarlo por uno más.

El artículo 8 de la misma norma señala que el comandante general de la Policía puede ser cesado antes de la conclusión de su administración “únicamente” por las siguientes causales: muerte, solicitud de pase al retiro del propio director de la PNP, incapacidad física permanente, incurrir en falta muy grave, ser autor de un delito doloso (con sentencia firme del Poder Judicial) y la comisión de un delito flagrante.

“No ha sido una destitución, ha sido la culminación de las funciones que, de acuerdo a las atribuciones que tiene la señora presidenta [Dina Boluarte] de designar al comandante general de la Policía han sido dadas por concluidas”, manifestó Torres ante la Comisión de Defensa y Orden Interior del Congreso.

El ministro del Interior reconoció la existencia de la Ley N°31570, pero, según dijo, “no ha sido reglamentada”.

“La ley no ha sido reglamentada y es facultad de la presidenta designar a un nuevo comandante”, complementó.

En otro momento, Torres refirió que la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior ha abierto un proceso disciplinario contra Ángulo, “porque la situación es delicada de acuerdo a todo lo que se puede apreciar”.

El titular del Mininter admitió que el trabajo de la Policía “no ha hecho posible que desciendan los índices de criminalidad en cuanto a la seguridad ciudadana se refiere”. Este argumento había sido utilizado en la resolución suprema, a través de la cual se pasó a situación de retiró a Ángulo.

Torres dijo que no existe un “manoseo de la institución” policial y refirió que el hoy ex comandante general estuvo en ese puesto “más de un año”. No obstante, su gestión fue de 10 meses.

“Manoseo hubiera sido que el número 19 hubiera sido el [nuevo] comandante general. La moral de la Policía se mantiene en alto, ese cambio se debe al problema álgido de la inseguridad, la policía necesitaba un refrescamiento, no podemos hacer más de los mismo. Así lo ve el gobierno y [esto no se ha hecho] para vulnerar los derechos de un comandante general”, remarcó.

Por su parte, la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), quien preside la Comisión de Defensa y Orden Interno, calificó de “burla” los argumentos del ministro del Interior. Y precisó que la Ley N°31570 se encuentra vigente y es de obligatorio cumplimiento. Agregó que es tarea del Ejecutivo su reglamentación.

La Comisión de Defensa y Orden Interno del Parlamento pasó a sesión reservada a solicitud de Torres, a fin de que pueda brindar detalles sobre la agresión a la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho.

Sobre este tema, el ministro del Interior solamente señaló que recibieron “información tardía” de los órganos de inteligencia.

Más información

Ángulo fue sucedido en el cargo de comandante general de la Policía por Víctor Zanabria, quien era titular de la Dirección Nacional de Operaciones Policiales.

En otra resolución suprema, el Poder Ejecutivo nombró a Óscar Arriola como jefe del Estado Mayor de la Policía en lugar de Carlo Chong.

Arriola fue jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) y también de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote).