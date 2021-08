El ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, aseguró que no puede cuestionar la designación de Salatiel Marrufo Alcántara como nuevo jefe de Gabinete de Asesores de Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento porque no la realizó él ni su sector.

En declaraciones a la prensa, señaló que la interrogante debería responderla el nuevo titular del MVCS, Geiner Alvarado López, quien firmó la resolución que nombró a Marrufo Alcántara en dicho cargo.

“Definitivamente la designación no la he realizado yo. Creo que a quien deberían hacerle la pregunta es a la persona que ha designado a ese funcionario. Yo he venido con todas las ganas de trabajar, especialmente por todos los ciudadanos del Perú, de la nación y con todas las ganas de trabajar de manera transparente, eficaz e inteligente, conforme la política del gobierno del presidente constitucional Pedro Castillo”, expresó.

“Definitivamente no puedo cuestionar algo que yo no he hecho, cada persona es responsable de sus actos”, añadió Carrasco Millones a los periodistas.

En el norte del país, Marrufo Alcántara es conocido por estar vinculado a las empresas azucareras como Tumán de la que fue apoderado. Por sus actividades viene siendo investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.

El caso inició en 2017, cuando fue denunciado ante las Fiscalías Anticorrupción de Chiclayo, junto a otras quince personas, por los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, peculado por extensión, fraude procesal, fraude en administración de personas jurídicas y apropiación ilícita.

De otro lado, respecto al pedido de la bancada de Renovación Popular, que exige la renuncia de cinco ministros por estar “vinculados con el grupo terrorista Sendero Luminoso” para dialogar con el jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, el titular del Mininter remarcó que es potestad del presidente Pedro Castillo aceptar o rechazar los pedidos.

“Todo congresista o parlamentario tiene la facultad de hacer cualquier pedido. Corresponde al presidente de la República acceder o simplemente denegar cualquier tipo de pedido porque es el presidente de la República quien brinda la confianza a los ministros”, acotó.

