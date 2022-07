Unidad de Investigación

El flamante ministro del Interior, Willy Huerta, registra una investigación fiscal en su contra por presunta corrupción de funcionarios cuando era comandante de la Policía Nacional, de acuerdo con el reporte de denuncias del Ministerio Público al que accedió El Comercio.

Según el documento oficial, la Segunda Fiscalía Anticorrupción de Lima investigó a Huerta por diferentes delitos como concusión, colusión y abuso de autoridad.

Del registro fiscal se desprende que el caso fue abierto en el 2013, cuando el ahora titular del Interior formaba parte de la Dirección Nacional de Operaciones Policiales. En marzo de ese año, Huerta junto a otros policías cumplió funciones de coordinación y monitoreo de la seguridad para la consulta popular de revocatoria, sobre la remoción o permanencia de Susana Villarán como alcaldesa de Lima.

Sus jefes en la mencionada dirección policial, como el entonces coronel Luis Mondragón y el general Orlando del Águila, fueron pasados al retiro a finales del 2013 por supuesta corrupción, en distintas etapas de sus respectivas carreras. Asimismo, como se recuerda, en esa época cientos de policías fueron removidos de la institución por el caso del irregular resguardo al exoperador montesinista Óscar López Meneses.

En su hoja de vida profesional, Willy Huerta consignó que en el 2017, “a su solicitud”, pasó la situación de oficial retirado de la PNP, con el grado de coronel.

Registro de investigación fiscal al actual ministro Willy Huerta.

De otro lado, en los registros de visitas de Palacio de Gobierno figura que el lunes 18 de octubre pasado, Huerta ingresó para reunirse con el presidente Pedro Castillo en un horario similar al que hizo lo propio Karelim López (investigada por el caso Puente Tarata), así como Hugo Chávez Arévalo (ex gerente general de Petroperú) y el empresario Samir Abudayeh, estos dos últimos se encuentran bajo investigación fiscal por el caso de la licitación de biodiésel.

Aquel día, el ahora ministro del Interior estuvo en la sede de gobierno entre 9:58 a.m. y 10:26 a.m. Por su parte, López permaneció en el mismo lugar desde 9:21 a.m. hasta las 10:54 a.m.; Chávez, de 9:27 a.m. a 11:10 a.m.; y Abudayeh, entre 9:25 a.m. y 10:53 a.m.

Registro de ingresos a Palacio de Gobierno

Este Diario trató de recoger la versión del titular del sector Interior, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.