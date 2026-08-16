El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, se refirió a las leyes aprobadas por el Congreso anterior sobre pensiones. (Foto: GEC)
El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, se refirió a las leyes aprobadas por el Congreso anterior sobre pensiones. (Foto: GEC)
/ HUGO PEREZ
Por Redacción EC

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, afirmó que no hay manera de que un gobierno pueda cumplir lo que el Congreso anterior ha aprobado de manera ilegal, referido a leyes sobre incremento de pensiones para maestros jubilados y miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (PNP).

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