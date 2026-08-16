El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, afirmó que no hay manera de que un gobierno pueda cumplir lo que el Congreso anterior ha aprobado de manera ilegal, referido a leyes sobre incremento de pensiones para maestros jubilados y miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (PNP).

En entrevista con “Cuarto Poder”, señaló que las normas sobre el pago de pensiones aprobada por el Parlamento anterior “ponen en riesgo al país” en materia macroeconómica y violan la Constitución Política.

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“No hay manera de que un gobierno pueda cumplir lo que el Congreso anterior ha aprobado de manera ilegal. Ya el Tribunal Constitucional ha fallado para el futuro, declarando que es ilegal que el Congreso tenga iniciativa de gasto. Lo normal en los países capitalistas de mercado es que el Ejecutivo maneje el gasto y acá se viola la Constitución”, expresó.

“Por eso, como pensamos que eso es ilegal, no vamos a cumplir una ley ilegal y, para ello vamos a interponer nuestras acciones para no cumplir algo que es ilegal, y, además, pone en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. Es injusto con el esfuerzo pensionario y los demás colegas del sector público”, agregó.

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Cuba mencionó que el Colegio de Economistas de Lima también presentará una denuncia ante el TC contra la ley que dispone aumento de pensiones de la PNP y las Fuerzas Armadas. “Vamos a esperar el fallo del TC y vamos a cumplir lo que el TC pida”, subrayó.

Tras insistir que no cumplirán lo que es “anticonstitucional e ilegal”, el titular del MEF advirtió que el aporte mensual o anual de los militares en actividad no alcanza para financiar a los que se encuentran en situación de retiro.

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“No vamos a cumplir lo que es anticonstitucional e ilegal, y que además rompe el equilibrio fiscal y no permite que el gobierno que acaba de entrar cumpla sus promesas, que están en otro lado. La agenda no la puede poner un tercero; la pone el Ejecutivo que acaba de ganar”, acotó.

“Quiero ser bien claro, porque puede la gente tergiversar y, como te gusta que hable claro, voy a hablar claro. Hay dos tipos de pensionistas militares: los antiguos y los modernos, por decir algo. En los antiguos, el diseño que ya existe está determinado. Cada año hay menos activos y más pasivos, de tal manera que, por ejemplo, este año el aporte mensual o anual de los activos no alcanza para financiar a los pasivos”, sentenció.