El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, se pronunció sobre la suspensión del debate en la Comisión de Constitución del Senado para la delegación de facultades. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos)
El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, se pronunció sobre la suspensión del debate en la Comisión de Constitución del Senado para la delegación de facultades. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos)
Por Redacción EC

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, acusó a las bancadas de izquierda de obstruir al Gobierno con el tema de la delegación de facultades legislativas, cuyo debate en la Comisión de Constitución del Senado fue suspendido “hasta nuevo aviso”.

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