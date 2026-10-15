El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, acusó a las bancadas de izquierda de obstruir al Gobierno con el tema de la delegación de facultades legislativas, cuyo debate en la Comisión de Constitución del Senado fue suspendido “hasta nuevo aviso”.

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), el titular del Minjusdh señaló que se ha reportado un “calentamiento récord” del océano, hecho que se traducirá desde diciembre en lluvias intensas en nuestro país.

“Mientras las bancadas de izquierda obstruyen al gobierno, se reporta el calentamiento récord del océano, que desde diciembre se traducirá en lluvias intensas, posiblemente, destructoras”, escribió en la red social.

Mientras las bancadas de izquierda obstruyen al gobierno, se reporta el calentamiento récord del océano, que desde diciembre se traducirá en lluvias intensas, posiblemente, destructoras. — Ernesto Alvarez M. (@ernestoam21) October 16, 2026

Cabe recordar que la Comisión de Constitución del Senado suspendió su sesión “hasta nuevo aviso” tras la ausencia de legisladores de izquierda, quienes se habían retirado del debate.

El grupo de trabajo -que había programado debatir y aprobar el texto- reanudó la sesión a las 17:00 horas con muchas sillas vacías: no acudieron los senadores de izquierda. Este hecho fue duramente criticado desde Fuerza Popular y Renovación Popular.

Hasta ese entonces el presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía (Fuerza Popular), había sustentado el predictamen sobre el pedido del Gobierno de facultades especiales para legislar.

Al respecto, senadores de las bancadas Juntos por el Perú (JP), Partido del Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación afirmaron que están a la espera de una nueva citación de la Comisión de Constitución que garantice un “debate democrático”.

En un pronunciamiento conjunto, mencionó que fueron citados para debatir el predictamen, que se trataba de un “texto unilateral” que incorpora nuevos temas que, desde su punto de vista, no han sido aprobados por la Cámara de Diputados.