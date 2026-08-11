Ernesto Álvarez se pronunció sobre las solicitudes de indulto presentadas por los exmandatarios Alejandro Toledo y Pedro Castillo. (Foto: Andina)
Ernesto Álvarez se pronunció sobre las solicitudes de indulto presentadas por los exmandatarios Alejandro Toledo y Pedro Castillo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, consideró que no se pueden “instrumentalizar” indultos o gracias presidenciales en procura de la impunidad, en referencia a las solicitudes presentadas por los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Castillo (2021-2022).

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