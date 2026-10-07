El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, se refirió a la delegación de facultades aprobada por la Cámara de Diputados. (Foto: Minjusdh)
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, se refirió a la delegación de facultades aprobada por la Cámara de Diputados. (Foto: Minjusdh)
Por Redacción EC

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, consideró que el texto sustitutorio aprobado el último martes 6 de octubre por el pleno de la Cámara de Diputados, que otorga facultades al Ejecutivo en Fenómeno El Niño y seguridad ciudadana, impide al Estado “defenderse con toda la fuerza necesaria” y acusó de ello a la izquierda.

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