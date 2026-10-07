El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, consideró que el texto sustitutorio aprobado el último martes 6 de octubre por el pleno de la Cámara de Diputados, que otorga facultades al Ejecutivo en Fenómeno El Niño y seguridad ciudadana, impide al Estado “defenderse con toda la fuerza necesaria” y acusó de ello a la izquierda.

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), el titular del Minjusdh señaló que el documento aprobado tras un pedido de reconsideración “es un freno” a la acción de las Fuerzas Armadas.

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“Nuevamente, las izquierdas impiden defenderse al Estado con toda la fuerza necesaria. Lo aprobado en Diputados, es un freno a la acción de las FFAA.”, escribió en la red social.

Nuevamente, las izquierdas impiden defenderse al Estado con toda la fuerza necesaria. Lo aprobado en Diputados, es un freno a la acción de las FFAA. — Ernesto Alvarez M. (@ernestoam21) October 7, 2026

Álvarez indicó que era “necesario” incorporar el delito de terrorismo por lucro ilegítimo en el Código Penal, incorporando a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la extorsión, sancionando la sola pertenencia o colaboración con la banda criminal.

Era necesario incorporar el delito de terrorismo por lucro ilegítimo en el código penal, incorporando a las FFAA en la lucha contra la extorsión, sancionando la sola pertenencia o colaboración con la banda criminal. — Ernesto Alvarez M. (@ernestoam21) October 7, 2026

Igualmente, aseveró que “parte del drama del Perú” es la falta de una centro izquierda responsable.

“La facilidad con la que los tibios son liderados por los extremistas nos recuerda la necesidad de partidos sólidos, comprometidos con la democracia”, enfatizó.

Como se recuerda, el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso aprobó, la noche del último martes, el dictamen que otorga facultades especiales al Gobierno para legislar en seguridad ciudadana y fenómeno El Niño por 90 días.

Este texto, aprobado previamente por mayoría en la Comisión de Constitución, había sido rechazado horas antes, pero tras aceptarse una reconsideración se volvió a votar, alcanzando el respaldo mayoritario: 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones.