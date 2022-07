El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, se rectificó sobre la posibilidad de un cierre del Congreso de la República, tal como deslizó el último domingo, y aclaró que el tema no está en la agenda del presidente Pedro Castillo ni del Poder Ejecutivo.

En declaraciones a RPP TV, indicó que solo explicó el procedimiento que establece la Constitución en caso de negarse la cuestión de confianza a dos gabinetes ministeriales y que no está en los planes del Gobierno acudir a dicha figura.

“Es una posibilidad habilitante que nos da la Constitución, pero nunca ha estado en nuestros planes usarla ni tampoco está en la agenda en este momento ni del presidente ni del Ejecutivo”, expresó.

“No se ha hecho, no está coordinado ni planificado, eso tiene que quedar claro. No sé si se evaluará en algún momento y lo he dicho, la Constitución nos habilita plantear una cuestión de confianza. ¿Está como una agenda o como un planteamiento político del Ejecutivo o del presidente? No lo está. Lo que he explicado es el procedimiento habilitante de la Constitución”, añadió.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, se rectificó sobre la posibilidad de un cierre del Congreso, tal como deslizó el último domingo, y aclaró que el tema no está en la agenda del presidente Pedro Castillo ni del Poder Ejecutivo. (Video: RPP TV)

En ese sentido, refirió que la ley y la Constitución habilitan al Ejecutivo a plantear una cuestión de confianza cuando el Congreso no permite avanzar al Gobierno en sus políticas de Estado.

“Eso se evaluará en su momento si fuera necesario. Para mí es la última ratio plantear una cuestión de confianza”, aclaró Chero Medina, que también negó que el tema vaya a ser parte del discurso de Castillo Terrones en su discurso del próximo 28 de julio.

“Los anuncios del presidente del 28 de julio serán de esperanza, de compromiso, de objetividad por avanzar en esta agenda de consenso con el Congreso, pero jamás hay la intención –como se ha deslizado- de un plan golpista, que no está en nuestro lenguaje ni en nuestra agenda”, subrayó.

Acudiría al Congreso

El titular del Minjusdh pidió disculpas por sus dichos y adelantó que acudirá a la Comisión Permanente del Congreso –si es citado- a fin de brindar las aclaraciones del caso por sus afirmaciones.

“[¿Pediría disculpas?]No he ofendido ni la majestad del Congreso ni de los congresistas. Sin embargo, si es que alguien ha malinterpretado o tergiversado mi postura, sin lugar a dudas. Creo que en esta vida los humanos cometemos errores y si tuviera un indicio de error, por supuesto hay que pedir disculpas si es que alguien se ha sentido ofendido”, acotó.

“Soy muy respetuoso de las instituciones. Es más, si soy abogado, tengo formación jurídica y digo respetar la Constitución, lo primero que tengo que hacer es acudir a aquellas instituciones legitimadas que nos convoque y que estamos en la obligación de ir. Yo iré a dar las explicaciones ante cualquier instancia y con el mayor respeto posible”, agregó.

Caso Yenifer Paredes

Finalmente, el ministro negó cualquier intervención para favorecer la supuesta fuga de Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, y calificó de “irresponsable” tal versión.

“Lamentablemente este tipo de información distorsionada o falsa hace mucho daño a la investigación e información objetiva que necesita nuestra población para informarse adecuadamente, tanto así que se ha señalado que yo he participado en una presunta fuga de esta señorita y eso es totalmente irresponsable”, enfatizó.

“Yo puedo muy bien realizar acciones legales y penales por difamación agravada frente a esta situación porque se dice nombres, que el ministro de Justicia ha estado en esta situación y eso es totalmente falso”, sentenció el ministro.