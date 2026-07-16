Flavio Cruz, asegura que no está en la agenda del Ejecutivo un eventual indulto a Pedro Castillo. (Foto: Congreso)
Flavio Cruz, asegura que no está en la agenda del Ejecutivo un eventual indulto a Pedro Castillo. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El ministro de Trabajo y Promoción de Empleo, Flavio Cruz, quien también es congresista de Perú Libre, afirmó este jueves que durante la última sesión del Consejo de Ministros llevada a cabo el miércoles, no se abordó el tema del eventual indulto al golpista Pedro Castillo.

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