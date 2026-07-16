El ministro de Trabajo y Promoción de Empleo, Flavio Cruz, quien también es congresista de Perú Libre, afirmó este jueves que durante la última sesión del Consejo de Ministros llevada a cabo el miércoles, no se abordó el tema del eventual indulto al golpista Pedro Castillo.

“Ayer tuvimos Consejo de Ministros, en ningún caso se tocó el tema (de Pedro Castillo), no está en la agenda, ni siquiera entre los rumores. Así que, yo no sé, por donde el tema, a veces pareciera que se pone en la agenda del país. Al menos en términos formales en el Consejo, no se habló nada de eso” , sostuvo al ser entrevistado por Canal N.

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Flavio Cruz, ministro de Trabajo: Ayer hubo sesión de Consejo de Ministros, en ningún caso se tocó tema de Pedro Castillo, no está en la agenda, ni siquiera en los rumores



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El lunes, el presidente José María Balcázar se refirió al posible indulto a Castillo, mientras se encontraba de visita en Arequipa.

El mandatario dijo que este se encontraba “todavía en trámite” y añadió que era evaluado en el Ministerio de Justicia.