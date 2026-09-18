El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, afirmó que la propuesta del Ejecutivo es que no haya más ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que vence el 31 de diciembre del 2026.

En declaraciones a los periodistas, indicó que el Gobierno contempla que los mineros que cumplan las condiciones establecidas puedan continuar con el proceso de formalización de manera más simplificada.

“La propuesta nuestra es que no haya ampliación de Reinfo, pero sí los mineros en condiciones vigentes puedan continuar bajo un nuevo proceso de formalización mucho más simplificado”, expresó.

Shinno también dijo que prefiere no opinar sobre la reciente encuesta de Datum, que revela que la aprobación de la presidente Keiko Fujimori pasó de 60% a 42% en un mes, y dijo que es cuestión de la población cómo lo toma.

MIRA AQUÍ: TC admite a trámite demanda del Colegio de Abogados de Loreto contra la ampliación del Reinfo

“Nosotros siempre estamos preocupados porque hay mucha necesidad de la población y tenemos que trabajar para ellos”, manifestó. De otro lado, negó que se haya conversado sobre un nuevo pedido de facultades.

Respecto a la nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Ley MAPE), el titular de Energía y Minas dijo que se trata de un proyecto “mucho más escueto” que tendrá que derivar en una serie de reglamentos para establecer un proceso simplificado.

“La Ley Mape en realidad es un proyecto mucho más escueto, tiene que derivar en una serie de reglamentos para justamente establecer un proceso muy simplificado. Va a establecer un plazo de ampliación, un proceso para aquellos que estén vigentes, va a derivar en decretos supremos para ver sus estándares de seguridad, asistencia técnica”, acotó.

“Queremos darla para que los mineros tengan un trabajo mucho más ordenado, más eficiente y más amigable con el medio ambiente. Hay varios aspectos de ese tipo, va a ser muy escueto, pero derivado luego a reglamentaciones”, añadió.

Finalmente, el ministro informó que se ha reunido con representantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe) y dos asociaciones más.

“De lo que hemos conversado, hemos coincidido en muchos puntos. En todo estamos de acuerdo y venimos conversando con ellos. Prefiero no dar los detalles, al final lo importante es que estamos conversando”, sentenció.