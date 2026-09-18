El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, se refirió al Reinfo y la Ley Mape. (Foto: GEC)
El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, se refirió al Reinfo y la Ley Mape. (Foto: GEC)
/ MANUEL MELGAR
Por Redacción EC

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, afirmó que la propuesta del Ejecutivo es que no haya más ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que vence el 31 de diciembre del 2026.

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