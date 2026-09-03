Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas, pidió ir al Congreso. (Foto: Andina)
Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas, pidió ir al Congreso. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, solicitó a la presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, Yenifer Paredes, que se considere la participación de su sector en una próxima sesión ordinaria del grupo de trabajo parlamentario.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: