El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, solicitó a la presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, Yenifer Paredes, que se considere la participación de su sector en una próxima sesión ordinaria del grupo de trabajo parlamentario.

A través del Oficio N.° 446-2026-MINEM/DM, fechado el 2 de septiembre, Shinno propuso que la presentación se realice, de ser posible, el martes 15 de septiembre, con el objetivo de exponer ante la comisión la política general del Sector Energía y Minas.

Oficio de Guillermo Shinno

El titular del MINEM señaló que considera importante generar un espacio de articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo, a fin de dar a conocer los objetivos de la actual gestión respecto de los principales asuntos que se encuentran bajo responsabilidad de su cartera.

En ese sentido, Shinno pidió a la presidenta de la comisión evaluar la viabilidad de incorporar su participación en la agenda de la sesión propuesta y comunicarle la decisión para coordinar los detalles de la presentación.

El documento lleva la firma del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní.