El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, solicitó a la presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, Yenifer Paredes, que se considere la participación de su sector en una próxima sesión ordinaria del grupo de trabajo parlamentario.
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