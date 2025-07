El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, admitió que sí participó en un chat grupal de WhatsApp con mineros informales, aunque señaló así como él, 179 personas formaron parte.

En declaraciones a RPP Noticias, indicó que quienes integran ese chat es “gente que sabe mucho sobre la pequeña minería” y que se desligó del mismo una vez que fue nombrado titular del Minem por la presidenta Dina Boluarte.

“El chat preexiste a mi participación en él, yo me vinculé en junio o julio del año pasado. Hay 179 personas que forman parte de ese chat llamado Mape y es muy técnico, de gran calidad técnica, con gente que sabe mucho sobre la pequeña minería”, expresó.

“Así es (me invitaron a participar). No era funcionario del Estado, es más, cuando me designan como titular de la cartera de Energía y Minas no participé más en ese chat, no dije nada más, simplemente agradecí las felicitaciones y allí quedó, no he vuelto a participar”, agregó.

En ese sentido, Montero Cornejo dijo que aceptó unirse al grupo de WhatsApp porque necesitaba “nutrirse” de información para sus clases universitarias.

“Soy catedrático universitario y precisamente mis temas en mis cátedras universitarias son de pequeña minería y minería artesanal, y también otros temas mineros en general. Yo necesito estar informado, en este chat participan personas con mucha capacidad profesional y mucho conocimiento y experiencia en el tema”, acotó.

“Participan muchos con características profesionales, pero también gente que yo aprecio y de quienes quiero nutrirme para mis clases universitarios. Por eso me junté en ese chat, esa es la razón”, añadió.

Finalmente, el ministro aseveró que se ha pretendido inventar una “historia sin sentido” y “sesgos” con dichos chats, lo cual calificó de “inaceptable”.

“Se ha querido inventar allí una historia sin sentido, absolutamente inaceptable. Rechazo completamente estas pretensiones de crear sesgos y cosas que no existen”, sentenció.

¿Qué decían los chats?

Como se recuerda, “Punto Final” reveló la existencia de un chat con mineros informales donde el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, se oponía a eliminar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) antes de asumir el cargo.

Según el dominical, se trata de un grupo de WhatsApp que lleva por nombre MAPE, abreviatura para minería artesanal y en pequeña escala, y tiene como presentación: “Buscamos lograr que la minería a pequeña escala sea reconocida como un motor de la economía nacional”.

En el grupo de WhatsApp s, Montero era un abierto defensor del Reinfo. Incluso, compartía sus participaciones en medios, como un mensaje del 18 de noviembre del año pasado donde señalaba: “Salimos a advertir sobre los graves riegos si se deroga el REINFO sin tener una norma consensuada y reglamentada que lo reemplace”.

Allí incluso criticó al Gobierno del que hoy hace parte: “Lo que más preocupa es que el Ejecutivo no está en condiciones para asumir compromisos, y acuerdos de punto fijo en las condiciones actuales”.

Jorge Luis Montero difundía, también, los videos del paro de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), precisamente el gremio minero que hoy protesta contra él.

Incluso, el 30 de agosto de 2024, tres meses antes de que Montero se convierta en ministro y en medio de noticias sobre reservas internacionales, lanzó una propuesta en el chat grupal: “Que el BCR compre el oro de la pequeña minería. Tenemos demasiados dólares”.