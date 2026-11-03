Juan Sheput, ministro de Trabajo (Foto: MTPE)
Juan Sheput, ministro de Trabajo (Foto: MTPE)
Por Redacción EC

El ministro de Trabajo, Juan Sheput cuestionó a los parlamentarios que sostienen que el gobierno de Keiko Fujimori “no ha hecho nada” y piden “resultados” pese a que el Congreso otorgó un plazo de 90 días para la emisión de los decretos legislativos en el marco de la delegación de facultades.

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