El ministro de Trabajo, Juan Sheput cuestionó a los parlamentarios que sostienen que el gobierno de Keiko Fujimori “no ha hecho nada” y piden “resultados” pese a que el Congreso otorgó un plazo de 90 días para la emisión de los decretos legislativos en el marco de la delegación de facultades.

“Hay diputados que son impresionantes. No ha pasado ni una semana y ya quieren resultados, cuando ellos mismos están otorgando 90 días”, dijo.

“ Si el mismo Parlamento está diciendo que tenemos 90 días para sacar adelante los decretos legislativos, esos mismos señores dicen ‘ha pasado una semana y no han hecho nada’. Entonces, ¿por qué no decretaron en la ley que salió: tienen una semana para hacerlo, o tienen un día, o en diez minutos lo queremos? Yo creo que ya están exagerando. Y eso no es política, eso es mala fe, y hay que decirlo con todas sus palabras” , declaró.

#EnVivo | Juan Sheput, ministro de Trabajo, señaló: En los primeros 100 días de Pedro Castillo se ahuyentaron 20 mil millones de dólares. Con Keiko Fujimori ya superamos los 10 mil millones en inversión pública. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/hrg1h9s6jY https://t.co/hMiX8eDmjv — Canal N (@canalN_) November 3, 2026

El ministro también sostuvo que algunos parlamentarios “le niegan crédito” a la presidenta Keiko Fujimori y consideró que existe un interés en instalar una narrativa de que el Ejecutivo no ha realizado avances.

En ese sentido, mencionó el destrabe de la Torre Trecca de EsSalud como un ejemplo de la recuperación de la confianza y de la colaboración entre el Estado y la actividad privada.

Se ahuyentaron inversiones

Asimismo, afirmó que durante el gobierno de Pedro Castillo se ahuyentaron alrededor de US$20.000 millones en inversiones y aseguró que, bajo la actual administración, ya se han superado los US$10.000 millones en inversión pública.

“Lo que hay en estos momentos es un interés específico en generar una narrativa de que no se ha hecho nada, cuando toda la gente sabe perfectamente que este gobierno se diferencia del desorden de los años anteriores”, agregó Sheput.