El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, descartó que el Ejecutivo vaya a presentar una cuestión de confianza ante el posible rechazo de la delegación de facultades legislativas en la Cámara de Diputados.

En entrevista con Canal N, señaló que no existe una “condición extrema” que justifique tal posibilidad y que en realidad hay una “tolerancia al máximo” que se aplicará a los diputados en el próximo quinquenio.

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“No, la verdad que no, no existe una condición extrema de parte nuestra, hay un criterio democrático, un espíritu republicano y una tolerancia al máximo que vamos a ejercer siempre con los señores diputados. No hay nada de eso”, expresó.

Tras indicar que están esperando que haya “razonabilidad” en los diputados, Sheput Moore aseguró que de no darse la delegación de facultades, “no se cae el mundo” para el Gobierno.

“Iremos por el lado de los proyectos legislativos, el pedido de urgencia para el trámite en el Congreso que daría prioridad en el manejo de la agenda, cosas de ese tipo”, aseveró.

No obstante, el ministro negó cualquier “atisbo de autoritarismo”, luego que el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, afirmara que el Ejecutivo ha tenido hasta el momento “paciencia democrática y actitud republicana”.

“Lo que señala el premier es una actitud firme que yo comparto, ni él ni yo somos políticos que ponen la otra mejilla, somos tolerantes, pero ir en contra de lo que significa el régimen democrático, eso de ninguna manera, ni del parte del premier y mucho menos de la mía”, subrayó.

“Ambos coincidimos en un sentido republicano, tolerante didáctico ir una, dos, tres, cuatro, diez veces al Congreso para de esa manera tratar de convencer a los diputados, pero si hay no solamente un ánimo intolerante de parte de ellos, de negativa sin haber escuchado, de obstruccionismo, pues obviamente la actitud va a ser de otro tipo y eso no significa confrontación ni pérdida de legitimidad ni cosa por el estilo, sino iremos por el camino del debate presentando proyectos de ley y al final buscando el mismo objetivo que antes, que es lograr un conjunto de leyes que beneficien al país”, añadió.

Finalmente, Juan Sheput dijo esperar que “quede claro” que el Gobierno va a ser paciente hasta el 2031. “Si tenemos que ir al debate, pues iremos. Hay muchos mecanismos”, sentenció.