El ministro de Trabajo, Juan Sheput, se pronunció ante la posibilidad de que se rechace la delegación de facultades. (Foto: GEC)
El ministro de Trabajo, Juan Sheput, se pronunció ante la posibilidad de que se rechace la delegación de facultades. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, descartó que el Ejecutivo vaya a presentar una cuestión de confianza ante el posible rechazo de la delegación de facultades legislativas en la Cámara de Diputados.

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