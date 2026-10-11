Juan Sheput, defendió la frase de la presidenta Keiko Fujimori. (Foto: MTPE)
Juan Sheput, defendió la frase de la presidenta Keiko Fujimori. (Foto: MTPE)
Por Redacción EC

El ministro de Trabajo, Juan Sheput cuestionó la posición de un sector de la oposición frente al pedido de facultades legislativas del Gobierno y consideró que la negativa a otorgarlas se produce sin un análisis previo.

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