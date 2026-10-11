El ministro de Trabajo, Juan Sheput cuestionó la posición de un sector de la oposición frente al pedido de facultades legislativas del Gobierno y consideró que la negativa a otorgarlas se produce sin un análisis previo.

En ese sentido justificó la frase de la obra El Quijote de la Mancha, que la presidenta Keiko Fujimori utilizó para referirse a la última disputa en el Senado, en la que el ministro César Astudillo se enfrentó cara a cara con Iber Maraví (Juntos por el Perú)

“ Es simplemente un dicho, no se debe tomar en el sentido extremo el término, sino de que siempre hay una oposición intransigente que, sin haber hecho ningún tipo de análisis, ha negado las facultades ”, dijo tras participar en la misa del Señor de los Milagros.

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Ayer la presidenta habló directamente sobre la situación y le dijo al ministro Astudillo: “si los perros ladran quiere decir que estamos avanzando ”, en clara alusión a la obra de Miguel de Cervantes Saavedra.

Espera que el Senado amplíe las facultades

Pese al rechazo, el ministro manifestó su expectativa de que el Senado adopte una posición distinta y abra un espacio de evaluación sobre las facultades solicitadas.

“ En todo caso, yo creo que en el Senado va a haber un proceso reflexivo que va a permitir de que se amplíen las facultades ”, sostuvo.

De esta manera, Sheput expresó su confianza en que el debate en la Cámara Alta permita reconsiderar el pedido del Gobierno y alcanzar una decisión favorable a la ampliación de las facultades legislativas.

Respaldan a Astudillo

Por otro lado, el titular de Trabajo se refirió a la interna del Consejo de Ministros y aseguró que el gabinete se mantiene unido y respalda la posición del ministro del Interior.

“El gabinete está consolidado y tal como lo ha dicho la presidenta, hay un respaldo total a lo que significa el apoyo al ministro César Astudillo”, manifestó.