El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, cuestionó el oficio que los portavoces de Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación enviaron al jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, a través de la cual le solicitan remitir un nuevo proyecto de delegación de facultades a la cámara de diputados del Congreso, a fin de que estas solo se orienten a la seguridad ciudadana y la atención del fenómeno de El Niño.

“ Primera vez que veo que un conjunto de bancadas se exprese, a través de comunicados [o cartas] como si fueran una ONG. Es en el pleno del Congreso o de las comisiones donde se debe expresar esto. Ellos [la oposición] ha tenido al Gabinete en la Comisión de Constitución y en otras y ahí no han dicho nada. Luego se han juntado y han pedido esto, que es completamente insólito ”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Al ser consultado sobre si el Ejecutivo evalúa remitir un nuevo proyecto de delegación de facultades, Sheput Moore respondió que la decisión le corresponde a Galarreta.

“Eso no me corresponde a mí, si se presenta un nuevo pedido, eso lo dirá el primer ministro y/o el Consejo (de Ministros)”, expresó.

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También remarcó que la política no puede hacerse en base a supuestos ni a declaraciones mediáticas.

“Sino no tendría sentido la institución parlamentaria, [algunos congresistas] pueden hablar de lo que crean conveniente, pero eso no puede ser usado de pretexto para hacer una obstrucción política, si fuera así el Perú estaría inmovilizado de tantas declaraciones, que usen eso como pretexto deja mucho que desear”, subrayó.

Esto en referencia a las declaraciones de algunos senadores de Fuerza Popular, entre ellos Martha Chávez a El Comercio, que indicaron que en la cámara alta del Congreso buscarían restituir el pedido original del gobierno, en caso la cámara de diputado recorte las facultades en el dictamen que aprueben.

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Para Gobernar y tomar decisiones ante el riesgo del Fenómeno del Niño y la Inseguridad Ciudadana coludidos con la corrupción y pacto mafioso del régimen se necesitan MANOS LIMPIAS Y VOLUNTAD POLÍTICA que no… pic.twitter.com/PDhHP2JX5J — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) September 12, 2026

Sheput sostuvo que desde el Ejecutivo se han puesto en el escenario democrático en que el Congreso rechace la solicitud de facultades, pero evitó adelantar las medidas que adoptaría.

“Allá ellos, tendrán que asumir su responsabilidad ante el país de no querer colaborar, si rechazan las facultades están apostando porque la crisis continúe”, criticó.

El ministro de Trabajo, además, defendió que el proyecto haya incluido 66 puntos. “El número de propuestas es proporcional a la catástrofe que hemos recibido. Venimos de un período con cuatro presidentes”, acotó.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, reiteró este lunes su llamado al Congreso para que evalúe con objetividad la solitud de facultades delegadas del Ejecutivo.

“Se están ya aprobando una serie de decretos de urgencia, el propio ministro [José Antonio] Chang ha anunciado uno de ellos, pero yo, de todas maneras, apelo a la reflexión, a la objetividad del Parlamento, porque estas facultades tienen como primer objetivo recuperar el orden”, afirmó.

“El orden no es un tema de campaña, no es un tema de un partido político. Ha sido la voluntad de los peruanos que han votado por el orden. Y también tiene que ver con ponerse de pie. El Perú se tiene que volver a poner de pie en los temas de educación, de salud, y por eso son tan importantes estas facultades”, complementó.