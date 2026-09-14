icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Al ser consultado sobre si el Ejecutivo evalúa remitir un nuevo proyecto de delegación de facultades, Sheput Moore respondió que la decisión le corresponde a Galarreta. (Foto: Hugo Pérez/ Archivo El Comercio)
Al ser consultado sobre si el Ejecutivo evalúa remitir un nuevo proyecto de delegación de facultades, Sheput Moore respondió que la decisión le corresponde a Galarreta. (Foto: Hugo Pérez/ Archivo El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, cuestionó el oficio que los portavoces de Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación enviaron al jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, a través de la cual le solicitan remitir un nuevo proyecto de delegación de facultades a la cámara de diputados del Congreso, a fin de que estas solo se orienten a la seguridad ciudadana y la atención del fenómeno de El Niño.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.