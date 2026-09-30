El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, aseguró que la frase de la presidenta Keiko Fujimori, respecto a que están poniendo a prueba la paciencia del Gobierno por el tema de la delegación facultades legislativas, “no es ninguna amenaza” al Congreso.

En entrevista con RPP, señaló que las expresiones de la mandataria demuestran la incomodidad que existe en el Gabinete Ministerial, pues -desde su punto de vista- la Comisión de Constitución está “sobrepasando los plazos” y “dilatando a propósito” el dictamen.

“Es una expresión que demuestra la incomodidad que hay en todos nosotros. Yo comparto lo señalado por la presidente Keiko Fujimori y no es ninguna amenaza por una sencilla razón: nosotros hemos presentado la solicitud de delegación de facultades el 28 de agosto y estamos viendo cómo se están sobrepasando los plazos y se convoca -como para dilatar a propósito el dictamen- a comisiones que no tienen nada que ver en el asunto, en una cuestión inédita”, expresó.

“A la Comisión de Constitución le corresponde manejar este tema, no delegarlo a ocho o diez comisiones para que emitan opinión y de esa manera se dilate la decisión. Además, no es vinculante la opinión que ellos mandan”, agregó.

Sheput Moore remarcó que no ve las frases de Fujimori Higuchi como una amenaza y que en este caso solo está “reflejando un estado de ánimo comprensible”.

“Hay una generación de cristal en algunos políticos. Apenas la presidenta o algún ministro tiene una actitud firme, de inmediato: ‘ay, van a cerrar el Congreso’. Ni siquiera se está planteando eso. Esta generación de cristal política, que no entiende que la política también es firmeza, debería mirar atrás, lo que ha pasado en este siglo”, subrayó.

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De otro lado, el titular del MTPE reiteró que 60 días son insuficientes para que el ministro del Interior, César Astudillo, pueda dar resultados en materia de lucha contra la inseguridad ciudadana.

“Celebro que entren en un razonamiento más profundo varios diputados. Yo mismo he hablado el día de ayer con algunos de ellos que me dicen no están de acuerdo con la censura porque son conscientes que 60 días son insuficientes para que se puedan dar resultados”, acotó.

“César Astudillo es una persona que ha tomado el toro por las astas, está empujando seriamente los esfuerzos para lograr vencer a la criminalidad, lamentable está desbordada, es consecuencia de cinco años de indiferencia ante un fenómeno”, sentenció.