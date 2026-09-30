Juan Sheput, ministro de Trabajo, se refirió al pedido de facultades legislativas en la Comisión de Constitución. (Foto: MTPE)
Juan Sheput, ministro de Trabajo, se refirió al pedido de facultades legislativas en la Comisión de Constitución. (Foto: MTPE)
Por Redacción EC

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, aseguró que la frase de la presidenta Keiko Fujimori, respecto a que están poniendo a prueba la paciencia del Gobierno por el tema de la delegación facultades legislativas, “no es ninguna amenaza” al Congreso.

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