El ministro de Trabajo, Juan Sheput, descartó que se vaya a declarar en emergencia el sector Salud. (Foto: GEC)
El ministro de Trabajo, Juan Sheput, descartó que se vaya a declarar en emergencia el sector Salud. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, sostuvo que el Gobierno cuenta con mecanismos que le permiten avanzar con medidas y reformas sin depender exclusivamente de una eventual delegación de facultades por parte del Congreso.

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