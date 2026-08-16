El ministro de Trabajo, Juan Sheput, sostuvo que el Gobierno cuenta con mecanismos que le permiten avanzar con medidas y reformas sin depender exclusivamente de una eventual delegación de facultades por parte del Congreso.

“Tenemos instrumentos que podemos usar más allá de la delegación de facultades”, señaló Sheput durante una entrevista con RPP Noticias, al ser consultado sobre las alternativas con las que cuenta el Ejecutivo para impulsar sus medidas.

En ese sentido explicó que se podría “llevar una misiva a la Cámara de Diputados, indicándole que se traten estos proyectos con carácter de urgencia”.

“ La Constitución y el reglamento dicen que tienen prioridad sobre cualquier otro tema. Entonces, tenemos instrumentos que podemos usar más allá de la delegación de facultades ”, precisó.

Sheput explicó que pidió a los parlamentarios tener un “ánimo de colaboración” porque hay sentido de urgencia.

“Los tiempos parlamentarios nos llevarían hasta después del Fenómeno El Niño si vamos a entrar a comisiones y debates”, expresó.

Essalud

El ministro también se refirió a la situación de EsSalud, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo. Consultado sobre el reemplazante del presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno Eustaquio, indicó que todavía no se ha definido quién ocupará el cargo.

“Todavía está en proceso de evaluación. Queremos tener un presidente ejecutivo para todo el período. En el caso (de la salida) del doctor Moreno, y de muchos presidentes ejecutivos que en los últimos cinco años han sido 12, esto se debe a la grave crisis que atraviesa EsSalud”, dijo.

“EsSalud está saliendo de UCI. Está estable y está mejorando gracias a la gestión de Hilda Sandoval”, agregó.

Sheput sostuvo que el trabajo de Sandoval viene siendo bueno, por lo que no descarta que se ella quien pueda ocupar el cargo de presidenta ejecutiva de Essalud.

“Podría ser. Es decisión de la presidenta y del premier. Si lo conversan conmigo, con gusto. Si la presidenta ve que la gestión es eficiente, hablará con el premier, conversarán conmigo y se nombrará. Pero eso no lo puedo adelantar porque está en un proceso de evaluación, como muchos otros”, apuntó.

Finalmente, Sheput descartó que sea necesario declarar en emergencia el sector salud, ya que a su parecer, está mejorando poco a poco.