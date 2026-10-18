El ministro de Salud, Luis Dyer, se pronunció sobre la delegación de facultades. (Foto: Captura Canal N)
El ministro de Salud, Luis Dyer, se pronunció sobre la delegación de facultades. (Foto: Captura Canal N)
Por Redacción EC

El ministro de Salud, Luis Dyer, consideró que la demora en el Senado sobre la delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo demuestra que a un sector de la izquierda “no le interesa” el país y dijo que se debe responsabilizarla de esta situación ad portas de la llegada del Fenómeno El Niño.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.