El ministro de Salud, Luis Dyer, consideró que la demora en el Senado sobre la delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo demuestra que a un sector de la izquierda “no le interesa” el país y dijo que se debe responsabilizarla de esta situación ad portas de la llegada del Fenómeno El Niño.

En entrevista con “Panorama”, indicó que “el odio es lo que los mueve” y que eso demuestra que “no tienen un amor al prójimo”, pues el hecho de no darle quórum a la Comisión de Constitución del Senado significa “una región que hoy se está desangrando”.

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“Odian totalmente a su país. No tienen un amor al prójimo. El odio es lo que los mueve. Cada silla vacía en esa comisión del Congreso -porque ahora resulta que no quieren darle quórum, no quieren debatir, llegar a un consenso- es una región que hoy se está desangrando. Es una región donde hay peruanos y peruanas que tienen un tema de seguridad, fenómeno El Niño”, expresó.

“Podemos hacer tanto como ministros en el Ejecutivo, ir avanzando. No les interesa y a ellos hay que responsabilizarles de esta situación. Que la población sepa realmente quiénes son. Esas sillas vacías lo que están demostrando es realmente un odio al país, a las regiones”, agregó.

Dyer recordó que el Gobierno presentó 66 facultades en ocho temas, pero al final lo bajaron a 20 y solamente dos temas, Fenómeno El Niño y seguridad ciudadana, además de rebajar de 120 a 90 los días.

“Realmente, lo que vemos es que no nos quieren dejar trabajar. Veo que es una obstrucción. Le decimos a la población que con facultades uno puede correr. Y, sobre todo, dejarlo claro: las facultades son un paquete completo”, aseveró.

En ese sentido, el titular del Minsa remarcó que el Ejecutivo lleva 50 días esperando que las facultades se aprueben y parte de la oposición, como Juntos por el Perú (JP), está con el tema de no querer aprobarla.

Finalmente, Luis Dyer insistió en que la delegación de facultades permitirá al Gobierno “dinamizar su labor y avanzar más rápido”, razón por la cual cuestionó la posición de un sector de legisladores que no quiere otorgarlas.