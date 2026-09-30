Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, se refirió al debate de la delegación de facultades en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)
Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, se refirió al debate de la delegación de facultades en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)
/ Victor Vasquez
Por Redacción EC

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, afirmó que si el Poder Legislativo decide no otorgarle las facultades solicitadas al Gobierno, “le está diciendo no a la población”, aunque dijo que espera una decisión favorable para el Ejecutivo en la Comisión de Constitución.

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