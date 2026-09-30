El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, afirmó que si el Poder Legislativo decide no otorgarle las facultades solicitadas al Gobierno, “le está diciendo no a la población”, aunque dijo que espera una decisión favorable para el Ejecutivo en la Comisión de Constitución.

Durante una actividad oficial en Jesús María, manifestó que si el Congreso aprueba la delegación de facultades, el Ejecutivo tendrá “mayor potencia y capacidad” en la respuesta a Fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana.

“Yo creo que nadie se debería oponer a que el Ejecutivo tenga esa mayor capacidad para poder enfrentar estos dos grandes problemas que hoy día la población está exigiendo. No es una repuesta al ejecutivo, más bien es una respuesta a la población”, expresó.

“Si el Legislativo decide no darle las facultades, le está diciendo no a la población; por el contrario, si nos da las facultades creo que vamos a tener mayor potencia y capacidad en la respuesta”, agregó.

Vinelli también indicó que las declaraciones de la presidenta Keiko Fujimori se basan en que la ciudadanía exige más seguridad y más rapidez en la atención de los efectos del Fenómeno El Niño.

“Nosotros esperamos que tengamos una noticia positiva al final del día con la aprobación de facultades y lo que ha señalado la presidenta es que la respuesta que tiene que dar el Legislativo no es una respuesta al Ejecutivo, es una respuesta a la población”, subrayó.

“La población hoy día nos está pidiendo más seguridad, más rapidez en la atención del Fenómeno El Niño y en las facultades están precisamente esos pedidos, de poder modificar ciertas normas que nos den mayor velocidad y potencia en las acciones para enfrentar la alta criminalidad y también nos da autorización para hacer modificaciones en las leyes para que podamos atender más rápido cualquier tipo de emergencia que se pueda enfrentar en el Fenómeno El Niño”, añadió.

Cabe indicar que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Juntos por el Perú (JP), pasó este miércoles a un “cuarto intermedio” (pausa legislativa para tomar acuerdos) tras anunciarse la presentación de tres textos sustitutorios al predictamen que recomienda no otorgar facultades legislativas al Gobierno.