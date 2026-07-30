Marco Vinelli es el ministro de Desarrollo Agrario y Riego en el gobierno de Keiko Fujimori. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Marco Vinelli es el ministro de Desarrollo Agrario y Riego en el gobierno de Keiko Fujimori. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Por Redacción EC

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, afirmó que fue un borrador sobre la delegación de facultades legislativas el que se filtró a la prensa y dijo que ese documento tendrá que ser afinado para ser presentado próximamente ante el Congreso de la República.

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