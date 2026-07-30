El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, afirmó que fue un borrador sobre la delegación de facultades legislativas el que se filtró a la prensa y dijo que ese documento tendrá que ser afinado para ser presentado próximamente ante el Congreso de la República.

En entrevista con Canal N, indicó que la presidenta Keiko Fujimori tiene la “decisión firme” de hacer cambios estructurales en el Estado, a fin de promover una mayor inversión pública y privada, y generar un crecimiento económico anual de entre 5% y 6%.

“Es un borrador que se ha filtrado a la prensa y ahora lo que tenemos que hacer es afinar la última versión que se había estado planteando y enviarla al Congreso. No (se va a retroceder), la presidenta tiene la decisión firme de hacer cambios estructurales importantes en el país”, expresó.

“Esos cambios pasan porque tengamos mejor seguridad, combatamos la inseguridad de manera directa, que haya mayor promoción de la inversión pública y privada, y que tengamos un crecimiento del 5% o 6% que nos permita reducir la pobreza”, agregó.

Explicó que el borrador fue entregado a todos los sectores para que puedan emitir las opiniones y comentarios respectivos, los cuales serán revisados en la sesión del Consejo de Ministros de este domingo 2 de agosto.

Manifestó que la intención es presentar el pedido a más tardar la semana que viene, razón por la cual vienen trabajando “arduamente” desde el mismo 29, a fin de proponer soluciones contra la inseguridad, promoción de las inversiones y desburocratización del Estado que permita acelerar la inversión pública y privada.

“Tuvimos un primer Consejo de Ministros, la presidenta Keiko Fujimori nos ha señalado que hay que trabajar inmediatamente. En esa línea, nos convocó, hemos visto varios temas. Uno de ellos es un borrador que les ha dado a todos los sectores para que puedan hacer las opiniones y comentarios para que pueda ser revisado este domingo, de tal manera que, si es que está terminado y sin dudas, se pueda presentar al Congreso y dar las explicaciones y convencer a los congresistas para que puedan aprobar este pedido de facultades”, subrayó.

El Comercio tuvo acceso al borrador de la solicitud de facultades para legislar que presentará en los próximos días el gobierno fujimorista. Allí, entre otros temas, se plantea una reorganización integral del sistema penitenciario y la modificación del régimen de “feriados no laborables” .

No obstante, el documento no precisa si se refiere a los feriados del 7 de junio, 23 de julio, 6 de agosto y 9 de diciembre que fueron aprobados por el anterior Congreso en los últimos años, o a días no laborables para el sector público, como el lunes 27 de julio.