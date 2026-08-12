El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori está ultimando detalles para solicitar facultades legislativas al Congreso de la República.

En entrevista con Exitosa Noticias, indicó que el documento final ya estaba en las últimas revisiones para ser enviado al Parlamento Nacional, que deberá debatir si lo aprueba o no.

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“No he recibido todavía la agenda (del Consejo de Ministros), pero ya estaba en las últimas revisiones el documento final para ser enviado al Congreso de la República”, expresó.

El último lunes el ministro de Trabajo, Juan Sheput, afirmó que el pedido de delegación de facultades al Congreso empieza a tener una suerte de plazo límite (deadline) y estimó que podría tratarse en el Consejo de Ministros de esta semana.

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En tanto, en declaraciones a la prensa la senadora Patricia Juárez (Fuerza Popular) indicó que están esperando el documento oficial del pedido de facultades para hacer la evaluación correspondiente.

La semana pasada, la presidenta Keiko Fujimori fue consultada por la prensa sobre el proyecto de pedido de facultades y dijo que el texto debería estar listo en los próximos días.

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“Calculo que en la próxima semana debe estar ya el texto por presentar al Congreso de la República y nosotros lo que esperamos es un debate amplio. Sabemos que, como es parte de la tradición, muchos de los ministros van a ser invitados a las comisiones ordinarias una vez que sean establecidas”, subrayó.