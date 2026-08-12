El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, se refirió al pedido de facultades legislativas. (Foto: GEC)
El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, se refirió al pedido de facultades legislativas. (Foto: GEC)
/ Mario Zapata N.
Por Redacción EC

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori está ultimando detalles para solicitar facultades legislativas al Congreso de la República.

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