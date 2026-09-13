El ministro Marco Vinelli se refirió al pedido de facultades legislativas del Gobierno. (Foto: Midagri)
El ministro Marco Vinelli se refirió al pedido de facultades legislativas del Gobierno. (Foto: Midagri)
Por Redacción EC

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, afirmó que los 66 pedidos de facultades para legislar en diversas materias van a permitir agilizar y ejecutar la política de la presidenta Keiko Fujimori en los próximos cinco años.

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