El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, afirmó que los 66 pedidos de facultades para legislar en diversas materias van a permitir agilizar y ejecutar la política de la presidenta Keiko Fujimori en los próximos cinco años.

En entrevista con “Cuarto Poder”, mencionó que el artículo 104 de la Constitución no señala en ningún lado que el pedido de facultades tenga que ver con temas de emergencia, sino que son presentados en diferentes materias y de manera específica.

Mencionó que la Cámara de Diputados tiene que evaluar lo que el Gobierno ya presentó y definir cuáles de los 66 puntos aprobarán. También aseguró que el Ejecutivo respetará lo que se apruebe y que los mismos serán debatidos en el Senado.

“Lo que hemos hecho nosotros desde el Ejecutivo, encabezados por el premier y la presidenta, es presentar 66 pedidos de facultades que van a permitir agilizar y ejecutar la política de la presidenta los próximos cinco años”, expresó.

“A esos elementos hemos añadido el tema de la inseguridad que estamos viviendo y el Fenómeno El Niño. En ese sentido, está en manos del Legislativo señalar si nos dan o no las facultades”, agregó.

Vinelli detalló que la Cámara de Diputados es la responsable de evaluar el pedido del Gobierno en esta primera etapa y el Ejecutivo viene conversando con ellos para que se apruebe la mayor cantidad.

“Lo que no podemos hacer, esto no es un juego. El país no está para juegos en el sentido de decir: oye, preséntalo de nuevo, la próxima semana vuelve a presentarlo. No, ellos tienen los 66 y ellos definen si son 50, 60 o 65”, subrayó.

Finalmente, el titular del Midagri remarcó que el primer ministro, Luis Galarreta, está conversando con las diferentes bancadas. Precisó que ya lo hizo con el Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular y tiene entendido que en los siguientes se seguirá conversando con otros grupos parlamentarios para convencerlos.

“Quiero recalcar que nosotros ya presentamos el pedido, lo hicimos en 30 días y ahora está en manos de los diputados analizar y evaluar los 66 pedidos, y ellos van a decir si son 66, 65, 64 o 50 los que se van a aprobar”, enfatizó.

“Lo que nosotros queremos hacer con este pedido de facultades es acelerar la ejecución de la política de gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. Nosotros ya hemos venido tomando, pero hay acciones que se tienen que tomar cambiando la ley”, sentenció.