El ministro de Educación, Morgan Quero, aseguró este lunes 3 de marzo que dentro del Ministerio Público existen fiscales “chacales” que se encuentran “enquistados en luchas intestinas de poder”.

Durante la inauguración de la Escuela Bicentenario I.E. N.° 2096 Perú - Japón en el distrito de Los Olivos, el titular del Minedu aseguró que dichos fiscales, en vez de perseguir el delito, buscan generar “sospechas” a través del mal uso de la institución.

“Ha quedado claro para la sociedad peruana que hay una serie de conflictos en torno a lo que implica las decisiones de un sector. Yo no tengo miedo de desenmascarar, junto con muchos observadores, a esos chacales que están enquistados en luchas intestinas de poder dentro de la fiscalía”, expresó.

“Por eso quiero decir que ellos ganan al Perú. Me refiero a todos aquellos que interpretan y buscan, de manera malintencionada, generar este tipo de sospechas no solamente a través del mal uso de una institución que debe estar al servicio del derecho de todos los peruanos, para perseguir a los asesinos, a los sicarios, a los violadores, a los extorsionadores y proteger a todos los peruanos y no liberar delincuentes, en vez de allanar el domicilio del señor ministro del Interior, Juan José Santiváñez”, agregó.

Tras solidarizarse con Santiváñez Antúnez, Quero insistió en la teoría de la presidenta Dina Boluarte sobre un supuesto complot para incitar un “golpe de Estado blanco” contra su Gobierno.

“Nosotros nos solidarizamos con el ministro del Interior y quiero hacer hincapié en señalar a aquellos detractores y merolicos a convertirse en aprendices de brujo, incitando a un golpe de Estado blanco, a un golpe que lo único que puede hacer es generar más rechazo por parte de la población”, aseveró.

“Hacemos un llamado a los fiscales probos del Perú, a aquellos que están decididos a restaurar la imparcialidad del imperio de la ley, defienden el estado de derecho y por supuesto plantean la necesidad de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, añadió.

El ministro de Educación también acusó a algunos medios de comunicación de generar “sospechas infundadas” contra Boluarte Zegarra con la finalidad de que se abran carpetas fiscales.

“Hay algunos medios que han generado una sospecha infundada, los medios ya los hemos dicho, ya se han dicho más temprano. Por ejemplo un reportaje donde alguien aparece y es señalado como familiar lejano de la presidenta, y la señora presidenta niega esa relación familiar, y la persona indicada en el propio reportaje lo niega y a pesar de eso, se incide y se incita a que se abra una carpeta fiscal”, enfatizó.

No obstante, Morgan Quero se negó a responder de manera directa sobre la entrega de un celular vacío por parte de Juan José Santiváñez a la fiscalía o la presencia de la presidenta Dina Boluarte en Sarapampa.