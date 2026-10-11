Rafael Belaúnde, ministro de Defensa, se refirió a la delegación de facultades. (Foto: Mindef)
Rafael Belaúnde, ministro de Defensa, se refirió a la delegación de facultades. (Foto: Mindef)
Por Redacción EC

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, afirmó que tras el altercado registrado en la Comisión de Constitución del Senado el último sábado, durante el debate de la delegación de facultades, desde su punto de vista “hay gente que está en el Parlamento para socavar la democracia desde adentro”.

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