El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, afirmó que tras el altercado registrado en la Comisión de Constitución del Senado el último sábado, durante el debate de la delegación de facultades, desde su punto de vista “hay gente que está en el Parlamento para socavar la democracia desde adentro”.

En entrevista con “Punto Final”, indicó que el norte del Ejecutivo es obtener las facultades para legislar en diversas materias, más allá de que exista “gente que va aprovechar cualquier pretexto para petardear el camino”.

“No hay que perder de vista el norte. El norte del Gobierno, pero sobre todo del Perú, es que nos den las facultades que estamos requiriendo y hay que ser conscientes que en ese camino va a haber gente que va aprovechar cualquier pretexto para petardear el camino. Hay gente que está en el Parlamento para socavar la democracia desde adentro”, expresó.

Como se recuerda, un tenso altercado se registró ayer en la Comisión de Constitución, donde el senador Iber Maraví (Juntos por el Perú) y el ministro César Astudillo (Interior) protagonizaron uno de los primeros enfrentamientos verbales.

Tras enfatizar que es un “componente fundamental” que el Parlamento les otorgue facultades para legislar, Belaunde dijo que le parece “sorprendente” que a un Gobierno que recién llega, le nieguen las facultades y recordó que al entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022), cuando pidió lo mismo, el fujimorismo se lo dio.

“¿Cuál es el problema? Si no les gustan, cuando el Congreso las revise, nos mochan las que consideren necesarias, pero, ¿cuál es el problema de limitar que el gobierno pueda legislar en favor de la seguridad nacional, de la prosperidad económica?”, subrayó.

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“Es un afán obstruccionista sin precedentes que no tienen ningún fundamento. Si llegan las 66 leyes y no les gustan, al final el Congreso tiene la última palabra, de todas maneras. Cuál es el afán de amarrar, de atar de brazos al Gobierno”, agregó.

Belaunde remarcó que en materia de seguridad se tiene que ampliar el criterio para catalogar a los grupos hostiles como tal y cuestionó que en Ecuador ‘Los Choneros’ sean catalogados como organizaciones terroristas, mientras que en el lado peruano son considerados “organizaciones criminales”.

“Estamos actuando al amparo del marco legal, que es limitado, pero igual estamos actuando. Es evidente que tenemos una severa restricción, por eso los grupos armados organizados residuales, los disidentes de las FARC de Colombia, del Comando Vermelho de Brasil y Los Choneros de Ecuador se han pasado al lado peruano porque aquí tiene un paraíso legal, las normas los protegen, mientras que en sus países las normas son más severas”, aseveró.