Rafael Belaúnde, ministro de Defensa, se pronunció sobre la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo. (Foto: Mindef)
Rafael Belaúnde, ministro de Defensa, se pronunció sobre la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo. (Foto: Mindef)
Por Redacción EC

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, afirmó que el ultimátum sobre la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo no lo da la presidenta Keiko Fujimori, sino la población.

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