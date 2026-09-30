El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, afirmó que el ultimátum sobre la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo no lo da la presidenta Keiko Fujimori, sino la población.

Desde Chorrillos, el titular del Mindef aseguró que la ciudadanía necesita recuperar la paz social y la senda del crecimiento económico como método para reducir la pobreza en el país.

“El ultimátum no lo da la presidenta, creo que lo da la población que necesita recuperar la paz social y la senda del crecimiento económico, que es la única forma de reducir la pobreza en el Perú”, expresó.

Belaunde cuestionó que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados pretenda negar a Fuerza Popular legislar en diversas materias, pese a ser el partido que ganó las elecciones generales.

“A lo largo de nuestra democracia, nunca ha ocurrido, esto es un hecho sin precedentes, que se le quiera negar al partido que ha ganado las elecciones que pueda legislar para poder plasmar en acción su programa de gobierno”, subrayó.

“Entiendo que la oposición quiera hacer sentir su peso, pero creo que la escaramuza política tiene que dar paso y poner los intereses del Perú por delante. Son pedidos muy razonables, no colisionan ideológicamente con ningún partido, simplemente son herramientas que necesitamos para enrumbar al país en el camino de la seguridad y prosperidad”, sentenció.

Cabe indicar que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Juntos por el Perú (JP), pasó este miércoles a un “cuarto intermedio” (pausa legislativa para tomar acuerdos) tras anunciarse la presentación de tres textos sustitutorios al predictamen que recomienda no otorgar facultades legislativas al Gobierno.