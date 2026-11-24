El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, cuestionó que la Cámara de Diputados aún no cuente con un dictamen sobre el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), presentado por el Ejecutivo el pasado 19 de octubre.

Según indicó en el podcast ‘Siempre a las 8′, conducido por Jimmy Chinchay, queda menos de un mes para el cierre de la legislatura y todavía no se ha avanzado en una decisión sobre la iniciativa.

“ Ya estamos a menos de un mes de que se cierre la legislatura y la Cámara de Diputados hasta ahora no tiene un dictamen de cualquier tipo de decisión que se pueda tomar con respecto a nuestra propuesta de Ley MAPE ”, manifestó.

Shinno sostuvo que la propuesta del Gobierno puede ser objeto de ajustes y mejoras, pero insistió en que constituye la mejor alternativa frente a una eventual ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Añadió que su aprobación todavía sería posible si existe voluntad política y celeridad en el Parlamento, aunque precisó que la decisión está en manos del Congreso.

Consultado sobre las iniciativas de otras bancadas, entre ellas la de Juntos por el Perú y las propuestas de la oposición para ampliar el Reinfo, el titular del sector expresó su expectativa de que se opte por el proyecto del Ejecutivo.

“Esperemos que sea nuestra opción, que es la mejor”, señaló.

Asimismo, reconoció que ni el Congreso ni el gobierno anterior dieron tiempo suficiente para abordar el problema, pero afirmó que el actual Ejecutivo asumió la responsabilidad de presentar una propuesta normativa.

Ley MAPE no es una ampliación del Reinfo

El ministro negó que la iniciativa represente una extensión del Reinfo en los mismos términos que el régimen vigente. Explicó que el proyecto contempla un plazo adicional de 18 meses para el grupo de mineros que todavía mantiene una inscripción vigente, pero bajo un nuevo esquema.

“Lo más importante por lo que ya no es una extensión del Reinfo es porque ya no va a tener el paraguas legal de protección que hoy tiene la minería ilegal”, afirmó.

Sobre la situación de los mineros informales, Shinno indicó que quienes cuentan actualmente con un Reinfo vigente podrán continuar sus operaciones durante esos 18 meses adicionales. En cambio, sostuvo que quienes no tienen una inscripción vigente son considerados ilegales.

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Agregó que, después de ese plazo, se establecerán procedimientos más simplificados para facilitar el proceso de formalización de los mineros que aún no han logrado completar ese trámite.

“Ellos quieren continuar con sus operaciones, van a seguir con sus operaciones, este proyecto de ley establece los 18 meses más para los que tienen un Reinfo vigente, porque el que no tiene un Reinfo vigente hoy día es un ilegal. Luego vamos a establecer unos procesos mas simplificados para que la formalización llegue a esta gente”, aseguró.

“Me imagino (que los mineros informales) están en contra porque vienen siendo presionados por quienes están del lado de la ilegalidad, que trata de alguna manera de presionar a los mineros informales por salir a marchar”, remarcó.