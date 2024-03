El ministro del Interior, Víctor Torres, aseguró que no se aferra al cargo y que cuando la presidenta Dina Boluarte decida prescindir de sus servicios, acatará dicha medida “con tranquilidad”.

En declaraciones a RPP Noticias, indicó que solo tiene tres meses y medio en el puesto y mientras dure en él se esforzará “al máximo” para cumplir con su tarea. También insistió que dicha labor no se puede hacer en dos meses ni en tres.

“Definitivamente toda persona tiene una vergüenza, pero también es cierto que un trabajo de esa magnitud no se puede hacer en dos meses ni en tres. Yo tengo tres meses y medio en el cargo, no me aferro a ningún puesto”, expresó.

“Cuando la señora presidenta me diga: ‘hasta acá nomás’, yo acataré con tranquilidad eso, mientras tanto me voy a entregar con fuerza por la Policía y por el Perú. No hay un tiempo preciso, pero me esforzaré al máximo para realizar mi trabajo”, agregó.

En ese sentido, Torres remarcó que espera dar resultados de su trabajo “contundente” en el más breve plazo posible, caso contrario “por vergüenza” dará un paso al costado.

“En lo que respecta a mi sector, pronto vamos a dar resultados, sino por vergüenza también y con el respeto que se merecen todos los peruanos daré un paso al costado. No me aferro al cargo, pero sí vamos a tener un trabajo contundente dentro de poco”, subrayó.

Finalmente, el titular del Interior aseguró que están “cada día más cerca” del paradero del prófugo exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, aunque refirió que los trabajos policiales “muchas veces se toman su tiempo”.

“Tenemos tres meses y tenga la mayor confianza y todo el pueblo peruano de que lo vamos a detener. Solo pido un poco de confianza porque los trabajos están bien dirigidos y va a caer, se le va a detener y se va a poner en manos de la justicia a ese señor”, sentenció.