Marco Vinelli señaló que no existen pedidos de facultades legislativas de emergencias. |FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC
Marco Vinelli señaló que no existen pedidos de facultades legislativas de emergencias. |FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC
/ Mario Zapata N.
Por Redacción EC

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, sostuvo que corresponde al Congreso evaluar el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y descartó que, en este momento, el Gobierno deba presentar una nueva solicitud ante el Parlamento.

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