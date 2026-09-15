El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, sostuvo que corresponde al Congreso evaluar el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y descartó que, en este momento, el Gobierno deba presentar una nueva solicitud ante el Parlamento.

En declaraciones al podcast “Siempre a las 8″, con Milagros Leiva, en El Comercio, Vinelli señaló que el artículo 104 de la Constitución no contempla la presentación de un pedido de “facultades de emergencia”, sino que establece que la delegación debe referirse a materias y normas específicas.

“El artículo 104 de la Constitución no señala que el Ejecutivo presente un pedido de facultades de emergencia. Lo que señala es que tiene que haber materias y normas específicas que se quieran modificar” , explicó.

El ministro indicó que, bajo ese criterio, el Ejecutivo presentó 66 pedidos para modificar normas específicas vinculadas con la política de gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, así como con medidas relacionadas con el fenómeno de El Niño y la inseguridad.

Vinelli sostuvo que ahora corresponde al Legislativo revisar las propuestas y determinar cuáles pueden ser delegadas al Ejecutivo.

“Lo que corresponde según la práctica parlamentaria es que el Legislativo evalúe ese pedido y nos diga: señores del Ejecutivo, les damos las facilidades y les damos 65, 64 o 50”, señaló.

“Pero le corresponde a ellos evaluar. En este momento no corresponde presentar un nuevo pedido, lo que le corresponde a ellos es que nos den la respuesta” , agregó.

El titular del Midagri también respondió a los cuestionamientos de algunos parlamentarios, quienes consideran que el Ejecutivo se habría excedido al incluir determinadas materias dentro de su solicitud de facultades.

Vinelli rechazó esta posición y sostuvo que un gobierno que inicia funciones debe contar con herramientas para implementar su plan de gobierno y sus políticas.

“Eso no es correcto. Todo gobierno cuando inicia quiere ejecutar su plan de gobierno y su política”, afirmó.

En ese sentido, señaló que existen diferentes normas cuya modificación permitiría, según explicó, acelerar la ejecución de las políticas planteadas por la presidenta Fujimori.

Gobierno continuará diálogo

Consultado sobre la posibilidad de que el Congreso no otorgue las facultades solicitadas, Vinelli señaló que el Ejecutivo continuará dialogando con las diferentes bancadas.

“Nuestro premier Galarreta está liderando conversaciones con diferentes bancadas, y vamos a continuar yendo al Legislativo para seguir explicando”, manifestó.

El ministro se mostró optimista respecto a la posibilidad de que los diputados evalúen los argumentos del Gobierno y adopten una decisión sobre el pedido.

“Yo soy optimista, creo que los diputados van a poder escuchar nuestros argumentos y debatir y decidir sobre la totalidad y un grupo de las medidas”, sostuvo.