(Foto: Presidencia)
(Foto: Presidencia)
Redacción EC
Redacción EC

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes, afirmó que en el gabinete ministerial tienen plena confianza en el presidente de la República, , ante la hipotética aparición de nuevos videos que lo vinculen en relaciones irregulares.

“El presidente se ha sometido a todo tipo de investigaciones y ha respondido todas las interrogantes. Nosotros confiamos plenamente en su palabra”, afirmó.

Newsletter Mientras Tanto

Héctor Villalobos

En declaraciones a Canal N, el titular del sector Vivienda señaló que el jefe de Estado ya ha colaborado con el Congreso respondiendo a las preguntas de la Comisión de Fiscalización.

Sifuentes también negó que la del mandatario ingresando encapuchado al chifa haya generado una crisis interna o motivado la renuncia de algún ministro. En esa línea, precisó que la decisión de que cometió un error fue tomada de manera personal.

“Él es una persona natural, cercana a la ciudadanía. Su vida cotidiana no ha cambiado pese a la investidura de presidente de la República. Sigue siendo un ciudadano común y corriente”, sostuvo.

Remarcó que incluso el presidente del Congreso ha señalado que el caso se mantiene en el terreno de las sospechas y no hay evidencias de delito.

Sifuentes brindó estas declaraciones en una visita realizada al instituto SENCICO.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC