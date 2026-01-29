El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes, afirmó que en el gabinete ministerial tienen plena confianza en el presidente de la República, José Jerí, ante la hipotética aparición de nuevos videos que lo vinculen en relaciones irregulares.

“El presidente se ha sometido a todo tipo de investigaciones y ha respondido todas las interrogantes. Nosotros confiamos plenamente en su palabra”, afirmó.

En declaraciones a Canal N, el titular del sector Vivienda señaló que el jefe de Estado ya ha colaborado con el Congreso respondiendo a las preguntas de la Comisión de Fiscalización.

Sifuentes también negó que la difusión de imágenes del mandatario ingresando encapuchado al chifa haya generado una crisis interna o motivado la renuncia de algún ministro. En esa línea, precisó que la decisión de reconocer que cometió un error fue tomada de manera personal.

“Él es una persona natural, cercana a la ciudadanía. Su vida cotidiana no ha cambiado pese a la investidura de presidente de la República. Sigue siendo un ciudadano común y corriente”, sostuvo.

Remarcó que incluso el presidente del Congreso ha señalado que el caso se mantiene en el terreno de las sospechas y no hay evidencias de delito.

Sifuentes brindó estas declaraciones en una visita realizada al instituto SENCICO.