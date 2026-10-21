El ministro César Astudillo, que también es senador, acudió al pleno de la cámara alta donde se debate la delegación de facultades al Ejecutivo. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
El ministro César Astudillo, que también es senador, acudió al pleno de la cámara alta donde se debate la delegación de facultades al Ejecutivo. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
Por Redacción EC

El ministro del Interior, César Astudillo, que también es senador por el partido Fuerza Popular, acude a la sesión del pleno de la cámara alta donde se debate la delegación de facultades al Poder Ejecutivo.

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