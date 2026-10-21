El ministro del Interior, César Astudillo, que también es senador por el partido Fuerza Popular, acude a la sesión del pleno de la cámara alta donde se debate la delegación de facultades al Poder Ejecutivo.
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