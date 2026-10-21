El ministro del Interior, César Astudillo, que también es senador por el partido Fuerza Popular, acude a la sesión del pleno de la cámara alta donde se debate la delegación de facultades al Poder Ejecutivo.

“Lo mejor para el país”, dijo brevemente Astudillo a Exitosa Noticias al momento de ingresar al Palacio Legislativo para estar presente en el debate y votación de las facultades legislativas.

Como se recuerda, César Astudillo fue elegido senador por Fuerza Popular para el periodo 2026-2031 en las elecciones del pasado 12 de abril, donde obtuvo 26.897 votos a nivel nacional.

El pleno del Senado de la República debate el dictamen de la Comisión de Constitución que delegada facultades especiales al Gobierno para legislar en 27 materias referidas a la lucha contra la criminalidad y al Fenómeno El Niño.

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Están presentes en el hemiciclo del Senado representantes de Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Obras, Fuerza Popular y Renovación Popular.

Cabe indicar que al inicio de la sesión, la representación nacional guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del periodista y excongresista Dennis Vargas Marín.

Vargas fue parlamentario en el periodo 1995-2000, de la mano de la alianza CODE-País Posible. Dejó dicha bancada para sumarse a las filas de Cambio 90 – Nueva Mayoría.