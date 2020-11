Conforme a los criterios de Saber más

Integrantes del Gabinete Ministerial que lidera el primer ministro Ántero Flores-Araoz han presentado su renuncia al cargo luego de confirmarse la muerte de dos jóvenes en la protesta convocada para este sábado contra el gobierno del mandatario Manuel Merino de Lama. Hasta el momento, se ha confirmado la renuncia de al menos cinco ministros.

La primera renuncia que se conoció públicamente fue la de Patricia Teullet Pipoli al cargo de ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

En un escrito dirigido al mandatario Manuel Merino, Teullet remarcó que fue convocada cinco días atrás para servir en el sector, “encargo que acepté con el único objetivo de servir a mi país”.

“Los hechos de estos días que desembocaron el en fallecimiento de un peruano, hacen imposible que pueda cumplir con este encargo. La violencia instalada en el país debe parar, debemos ser parte de la solución y no del problema. Por ello, presento mi renuncia a la cartera de la Mujer y Poblaciones Vulnerables”, sostiene.

Asimismo, María Magdalena Seminario Marón dio un paso al costado en la cartera de Comercio Exterior y Turismo. Del grupo de ministros que tomó juramento el último 12 de noviembre, Seminario fue el único nombre que fue revelado por el propio Ántero Flores-Aráoz en la víspera.

“Mi decisión es motivada por los recientes hechos, que han desembocado en la muerte de hermanos peruanos. Situación que se agrava pues soy una firme defensora de la vida humana y de la justicia. A lo largo de mi vida profesional he desempeñado una serie de cargos en el sector público y privado que demuestran mi compromiso con el Perú. En mérito a esa trayectoria, y a mi vocación democrática, mi presencia en el gabinete es insostenible”, señaló en su carta presentada a Merino.

A través de la cuenta del Ministerio de Cultura en Twitter, se dio a conocer la carta de renuncia presentada por María del Carmen de Reparaz Zamora a dicho sector.

Allí, la exministra apela a la memoria de su padre, “mi familia y, sobre todo, por el Perú", "Renuncio de forma irrevocable al cargo de ministra de Cultura”, remarcó.

Hacemos de conocimiento público la carta de renuncia de la Ministra de Cultura, María del Carmen de Reparaz. pic.twitter.com/ViwzOjCHUS — Ministerio Cultura (@MinCulturaPe) November 15, 2020





Por su parte, la ministra de Justicia, Delia Muñoz, anunció por la misma red social su decisión de dejar el cargo, la misma que -indicó- iba a comunicársela personalmente al primer ministro Ántero Flores-Aráoz.

Yendo a reunirme con el Presidente del Consejo de Ministros para hacerle conocer personalmente mi decisión de renunciar al encargo encomendado en el Ministerio de Justicia — Delia Munoz (@deliamunozym) November 15, 2020





Otro los ministros renunciantes es Carlos Herrera Descalzi, quien deja el cargo de ministro de Energía y Minas. En su escrito dirigido al mandatario Manuel Merino, dijo que asumió el sector “para ayudar al país a salir de una crisis”.

“Sin embargo, hoy ante los hechos producidos con la muerte de mis compatriotas, no es posible que continúe en el cargo, pues mis principios y valores formados a lo largo de mi trayectoria personal (sic), no me lo permiten. En consecuencia, presento mi renuncia irrevocable al Ministerio de Energía y Minas”, sostiene.

Hacemos de conocimiento público la carta de renuncia del ministro Carlos Herrera Descalzi pic.twitter.com/lHqgzqD1BT — Ministerio de Energía y Minas (@MinemPeru) November 15, 2020









