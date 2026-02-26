La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, afirmó que no le impusieron nombres en la conformación del actual gabinete, sin embargo reconoció que no conocía personalmente a todos los integrantes antes de su designación.

En entrevista con RPP Noticias, Miralles descartó presiones políticas por parte de APP en la elección de ministros. “No, de ninguna manera”, respondió.

Sostuvo que el Consejo de Ministros “no tiene color político” y que, desde el inicio, dejó claro que cualquier afiliación partidaria debía comunicarse con anticipación. “Primero está el ciudadano y no las cuotas políticas”, enfatizó.

“No nos han pedido (colocar ministros), por lo menos a mí no, y no lo permitiría, porque no es correcto”, afirmó.

Sin embargo, en un momento de la entrevista dijo que tuvo un tiempo limitado para ver la lista de ministros, de los cuales no conocía a algunos. “Tuve pocos minutos para ver la lista completa y la evaluación de currículums. Yo no conocía a algunos de los ministros, pero tenía que, con esa validación inicial, dar la confianza y me siento tranquila”, declaró.

Finalmente, indicó que posteriormente ha podido conversar con aquellos integrantes del gabinete con quienes no tenía mayor cercanía, reforzando así el trabajo coordinado del equipo ministerial.