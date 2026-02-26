Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

“Tuve pocos minutos para ver la lista completa y la evaluación de currículums"m dijo la primera ministra (Foto: PCM)
Por Redacción EC

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, afirmó que no le impusieron nombres en la conformación del actual gabinete, sin embargo reconoció que no conocía personalmente a todos los integrantes antes de su designación.

