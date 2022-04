La exjefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, afirmó que al presidente Pedro Castillo “le costó” retirar del cargo al entonces secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco. Incluso señaló que el ahora exfuncionario, investigado por la fiscalía por varios casos y actualmente prófugo, “era su consejero de todo, estaba todo el tiempo con él”.

“Lo sacó con mucha dificultad. Ante el escándalo de los 20 mil dólares ya no tenía otra salida, pero le costó, porque Pacheco era su consejero de todo, estaba todo el tiempo con él, yo pensaba que vivían juntos, porque yo llegaba y Pacheco ya estaba ahí, me iba y él se quedaba”, señaló la ex primera ministra en una entrevista para la revista Quehacer de Desco.

Indicó que un momento álgido, durante su permanencia en el Gabinete, fue cuando se conocieron las denuncias de presiones en los ascensos militares. Mencionó que, por ello, solicitó al presidente Castillo la salida del ministro de Defensa, Wálter Ayala, y de Pacheco.

“ El presidente estuvo de acuerdo y me pidió que hable con ellos para que renuncien . Lo hice y ellos aceptaron. Pero inexplicablemente después ambos fueron a hablar con el presidente y él cambió de opinión y decidió mantenerlos. Esos fueron momentos de tensión muy fuerte. Después esas salidas se produjeron, pero cuando ya la crisis había llegado a un punto álgido”, narró.

Pacheco no solo está involucrado en las presuntas presiones para los ascensos en las Fuerzas Armadas y en buscar influir en la Sunat para favorecer a terceros. El miércoles, ante el Congreso, la lobbista Karelim López señaló que el presidente Castillo “vivía atemorizado” por lo que el exfuncionario pudiera declarar. En ese contexto, ratificó que el mandatario sería la cabeza de una organización criminal que operó en el Ministerio de Transportes (MTC) y otras instituciones.

En otro momento, se le consultó a Mirtha Vásquez sobre el papel del entonces ministro de Energía y Minas y en que casos saboteaba una serie de procesos a lo que respondió que “saboteó la solución al conflicto de Las Bambas”.

“Los de su ministerio iban a soliviantar a la gente, a decirles que no liberen la carretera, firmaron un acta en la que se dice que la población tiene toda la razón y el Ministerio de Energía y Minas los apoya. Fui a Las Bambas y logramos un acuerdo”, expresó en alusión al entonces titular del sector Eduardo González Toro.

Añadió que “después Inteligencia consiguió audios que revelaban que había gente que estaba soliviantando a la población para que no acepte ese acuerdo, se escucha que estaban dispuestos a matarme, hablan de Guido Bellido, se nota que es gente cercana a Bellido. Ese ministro trabajaba con toda la gente de Perú Libre, ellos querían boicotearme porque su pretensión era volver al premierato”, sentenció.