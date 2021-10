La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, iniciará el próximo lunes 18 de octubre las “Rondas de Diálogo por la Gobernabilidad”, con las diferentes bancadas del Congreso de la República, a fin de establecer consensos en torno a los temas prioritarios para la ciudadanía.

Según el cronograma difundido por la PCM, ese día la primera ministra se reunirá con las bancadas de Perú Libre (4:00 pm.) y Alianza para el Progreso (6:00 pm.).

Para el martes 19 se han previsto reuniones con Acción Popular (9:00 am.), Partido Morado (10:00 am.), Somos Perú (11:00 am.), Fuerza Popular (3:00 pm.), Podemos Perú (4:00 pm.) y Juntos por el Perú (5:00 pm.).

Finalmente, para el miércoles 20, Vásquez Chuquilín sostendrá encuentros con las bancadas de Avanza País (4:00 pm.) y Renovación Popular (5:00 pm.).

Las reuniones han sido consensuadas con los respectivos voceros de las bancadas parlamentarias y buscan, además, promover espacios de diálogo para garantizar la estabilidad y gobernabilidad en el país.

Asimismo, el lunes 18 de octubre a las 3:00 pm, la jefa del Gabinete Ministerial sostendrá una reunión con la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva (Acción Popular).

La finalidad es coordinar la fecha para la sesión de investidura; así como tratar temas relacionados con la mejor regulación del equilibrio de poderes, que es parte de la preocupación del Parlamento.

