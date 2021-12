Conforme a los criterios de Saber más

Más de dos semanas después de que se conociera que el presidente Pedro Castillo mantenía reuniones secretas en la casa del pasaje Sarratea, en Breña, aún se mantiene oculta la lista oficial de las personas que recibió.

El domingo, la primera ministra Mirtha Vásquez aseguró que el presidente “ya envió la lista de los visitantes en la casa de Sarratea a la Procuraduría”, pero esa institución emitió ayer (lunes 13) un comunicado desmintiendo esa versión.

Horas después, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dijo a El Comercio que Vásquez cometió un error, pues estaba al tanto que Palacio había contestado a la Procuraduría, pero desconocía “los detalles” de la respuesta.

¿Descoordinaciones en el Ejecutivo?

El domingo, la primera ministra dijo en diálogo con el programa “Agenda política”: “Hay varias acciones concretas que él [Pedro Castillo] ha empezado a hacer. Ya envió la lista de los visitantes en la casa de Sarratea a la Procuraduría”.

Luego, consultada si la lista debería ser pública, aseguró: “Eso tiene que ver con temas legales. Primero hay que mandar las listas a quien corresponde: a la Procuraduría, a la Contraloría, etcétera. Y hay que mirar si ellos autorizan, porque finalmente es un tema también de una investigación, que se tiene que reservar. Hay que tener cuidado con eso”.

Pero anoche, horas después de que la Procuraduría se pronunciara, la PCM dijo a El Comercio: “Ante la solicitud de información de la Procuraduría General del Estado de informar sobre las reuniones del señor presidente de la República en la casa de Breña, la presidencia del Consejo de Ministros tomó conocimiento que la Subsecretaría General del Despacho Presidencial procedió a responder lo solicitado a la Procuraduría General. Cabe indicar que la referida respuesta no incluye la lista de visitantes a la casa de Sarratea, pues no cuenta con dicho registro”.

“La presidencia del Consejo de Ministros aclara la información dada, debido a que al ser consultada por un medio de comunicación sobre este tema, la presidenta del Consejo de Ministros no contaba con los detalles de la respuesta” , añadió en respuesta a este diario.

La asesora de Termirex S.A.C., Karelim López, es una de las visitantes de la vivienda del pasaje Sarratea, en Breña. (Crédito: Cuarto Poder)

Continúa el secretismo...

Las reuniones de Castillo en Breña fueron reveladas por “Cuarto poder” el pasado 28 de noviembre. En las imágenes que difundió ese programa periodístico se vio ingresar al inmueble a funcionarios, empresarios, congresistas y al ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones, sin que haya un registro oficial de ingresos y salidas.

Un día después, Castillo dijo en mensaje a la nación que estaba a favor de una investigación “rápida y profunda” del caso.

“Rechazo enérgicamente haber tenido participación en actos irregulares que hayan favorecido algún interés particular, por eso saludo que los órganos competentes efectúen una rápida y profunda investigación”, dijo.

Pero la Procuraduría señaló que, el pasado 6 de diciembre, Palacio respondió de manera “insatisfactoria” a la solicitud de entrega de información.

De acuerdo con esa institución, la Presidencia solo señaló: “La Casa Militar no cuenta con registro de personas que realizan visitas al señor presidente de la República fuera de la sede de Palacio de Gobierno, pues sus funciones […] solo contemplan la posibilidad de brindar seguridad integral al presidente de la República y a su familia y vicepresidentes, así como a brindar protección en las actividades privadas o públicas dentro del país o en el extranjero, en la sede de Palacio de Gobierno”.

Como respuesta, el procurador general del Estado, Daniel Soria, insistió a Palacio que “remita con carácter de urgente” la lista en cuestión.

El nuevo pedido fue dirigido al secretario general del Despacho Presidencial, Carlos Jaico Carranza, quien asumió ese cargo a fines de noviembre pasado en reemplazo de Bruno Pacheco, investigado por la fiscalía anticorrupción.

Idas y vueltas

Mientras tanto, el ministro Juan Carrasco cambió de versión sobre los motivos de su visita a la casa de Breña. Aunque dijo en noviembre que las reuniones con el mandatario tenían carácter reservado; el lunes señaló que acudió a Breña por “temas personales” y que ni siquiera logró reunirse con el presidente.

“He ido de voluntario, he ido de oficio. [...] recién estaba asumiendo el cargo en el Ministerio de Defensa y necesitaba conversar temas personales con él”, afirmó ante la Comisión de Defensa del Congreso..

“No logré entrevistarme con el presidente. No me reuní con nadie. Estuve esperando solo todo el tiempo, esperando que se diera el encuentro y no se dio”, añadió.

Última versión de ministro Carrasco





Primera versión del ministro Carrasco

El ministro de Defensa, Juan Carrasco, aseguró que su presencia en la casa donde anteriormente despachaba el presidente Pedro Castillo en Breña obedece a reuniones “normales, cotidianas”. (Video: Exitosa Noticias)

El presidente de la Comisión de Defensa, José Williams (Avanza País), aseguró que los integrantes de ese grupo de trabajo quedaron con “dudas” sobre la versión de Carrasco.

“Que no fue llamado por el presidente, que no se encontró con nadie, se retiró y no se reunió con ninguna persona. Eso es lo que nos acaba de informar. Obviamente, que todos los miembros de la comisión tienen dudas al respecto porque no se entiende por qué va y no tiene un encuentro con el presidente”, dijo a la prensa.

El viernes pasado, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó solicitar al pleno facultades para investigar las reuniones en el inmueble de Breña.

La iniciativa surgió de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), cuyo vocero, Eduardo Salhuana, dijo esperar que la comisión le tome declaración al presidente en Palacio de Gobierno.

En el Parlamento esperan que la propuesta se someta a votación en el próximo pleno.

