La jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, consideró que no es “ninguna justificación objetiva” exigir su cambio porque supuestamente “no se lleva bien” con el presidente de la República, Pedro Castillo.

En declaraciones a RPP Televisión, pidió a los partidos políticos ser “muy responsables” con las posiciones que se tengan, a fin de no generar más inestabilidad política.

“En estas situaciones hay que tener –para optar por cambios- elementos muy objetivos. Eso de que me parece que la premier no se lleva bien con el presidente y por eso debe salir, no es ninguna justificación objetiva”, expresó.

“Me parece importante que en este momento seamos muy responsables con las posiciones que demos para el país”, agregó la primera ministra, quien reiteró que seguirá tendiendo puentes con los partidos políticos.

“No sé si las posiciones de algunos voceros son de los partidos. No voy a renunciar a seguir tendiendo puentes con la mayoría de agrupaciones políticas. Creo que en este momento nos debemos enfocar en cuáles son los objetivos prioritarios del país en este momento, en esta situación y para este año, por lo menos los de corto plazo. Hay que ponernos de acuerdo”, subrayó.

En ese sentido, Vásquez Chuquilín hizo un llamado a la clase política “a ser muy responsable”, pues lo que menos necesita el país es más inestabilidad y se genera un “problema real” cada vez que hay cambios de las principales autoridades.

“Creo que por lo menos tenemos que aspirar a una mínima estabilidad, no podemos estar cada mes pidiendo cambios. Una mínima estabilidad, un tiempo, que tiene que ser razonable como para ver si lo que estamos proponiendo desde el Gobierno funciona o no”, sentenció.

Como se recuerda, el vocero de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, se mostró a favor de una nueva modificación en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), cargo ocupado actualmente por Mirtha Vásquez. Además, alertó “un distanciamiento” entre la primera ministra y el presidente Pedro Castillo.

“Lamentablemente creemos que la cosa no ha caminado bien. Uno, no se ha ejercido liderazgo. […] Se mira, hasta ahora, un distanciamiento entre el presidente y la primera ministra. Su conducta en el tema minero ha sido realmente desastroso, al permitir la violencia social ejercida en Ayacucho”, sostuvo en Exitosa.

En tanto, el vocero alterno de Somos Perú, Wilmar Elera, exhortó a Castillo Terrones a reestructurar el Gabinete Ministerial, iniciando con la salida de Vásquez y de los titulares de Economía y Finanzas, Pedro Francke; y de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas.

