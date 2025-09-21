El reporte de gastos en el despacho principal del Ministerio de Educación, a cargo de Morgan Quero, revela una extensa lista de compras de camisas, galletas y otros productos con dinero de la caja chica de dicho portafolio, según denunció “Cuarto Poder”.

Según el dominical, apenas días después de jurar como ministro, exactamente el 9 de abril, se utilizaron recursos de la caja chica para adquirir dos camisas y cuatro polos, dos de manga larga y los restantes de manga corta.

A los pocos días, el 18 de abril, se registró una nueva compra, dos camisas más. En diciembre, el desembolsó se volvió a repetir. Se destinó nuevamente dinero del Ministerio de Educación para la misma vestimenta.

El 10 de diciembre de 2024 se compraron dos blusas y 4 camisas de vestir. El pago fue de S/598. Tres días después el 13 de diciembre, en la misma tienda se registró otra compra, tres blusas por S/299. Es decir, en estas prendas se gastaron S/897.

Las compras de camisas en el Ministerio de Educación es una constante. En enero de este año, por ejemplo, se registra un gasto de S/239 por la compra de dos camisas más. A estos gastos se suma la compra de casacas y chalecos en temporadas de frío.

El 1 de abril de 2024 una nueva factura a nombre del Ministerio de Educación revela la compra de dos camisas de vestir con cuello Button Down y, además, una camisa atlética para el ministro. El monto: S/288.

La rendición fue validada dentro del propio ministerio, con la justificación de que esas prendas serían utilizadas en los eventos oficiales del titular del sector.

Con dinero de la caja chica se adquirió también un vaporizador que costó S/199, un aparato destinado exclusivamente a quitar las arrugas de las prendas de vestir.

Además de las camisas, existe otra más llamativa: la compra constante de toallas y el pago reiterativo por el servicio de lavandería. Hasta el lavado del fajín ministerial es costeado con recursos públicos.

Compras insólitas

La lista de facturas y boletas es larga. Se compraron galletas y más galletas con dinero de la caja chica. Así, el 2 abril de este año se autorizó la adquisición de galletas de todas las formas y sabores.

Aquel día se destinaron S/185 para comprar galletas para el despacho ministerial. Catorce días después, el 16 de abril, el gasto volvió a repetirse. S/117 más en galletas. Nueve días más tarde, el 25 de ese mes, una nueva compra se realizó por S/108.80.

Tres facturas en un solo mes a nombre del Ministerio de Educación. Más de S/400 gastados únicamente en galletas. En la gestión de Morgan Quero su portafolio ha desembolsado dinero público para comprar 3.094 paquetes de galletas.

Además, el 16 de diciembre de 2024, se priorizó la variedad de las galletas: de menta, diferentes tipos de soda, de vainilla, de chocolate e incluso de naranja. Solo ese día el gasto exclusivo en galletas alcanzó los S/335, a cuenta de la caja chica.

Los gastos culinarios pagados con la caja chica del Ministerio de Educación también salen a la luz con documentos que revelan la compra de café, azúcar, snacks, frutos secos, gaseosas y agua.

La lista incluye además compra de pimienta negra, flor de Jamaica y botellas de aceite de oliva. Por estos artículos, el desembolso ya supera los S/8.300.

Pero hay más, la excesiva utilización de papel higiénico en el despacho ministerial. Se han destinado miles de soles destinados a este insumo que normalmente es adquirido por otras áreas administrativas. A ello se suman los paños y las toallitas húmedas.

Minedu se pronuncia

A través de un comunicado, el Ministerio de Educación insistió en que existe una “campaña de desinformación que difunde acusaciones falsas e infundadas” y dijo que en el despacho existen camisas institucionales de carácter protocolar, destinadas exclusivamente a actos oficiales y actividades no programadas de la alta dirección.

“Esta indumentaria, de uso institucional, está disponible para los funcionarios de los dos viceministerios y del Gabinete de Asesores, cuando son convocados”, aseveró.

Sostuvo que las adquisiciones de insumos de cocina se limitan a “compras mínimas” y se realizaron para la atención protocolar en el despacho ministerial, las cuales se emplean “en reuniones de trabajo y en el servicio institucional en horario de refrigerio, considerando que a diario se recibe a autoridades, representantes del sector privado y de la sociedad civil”.

“La gestión del titular del sector corrigió prácticas heredadas de administraciones anteriores, implementando una política austera de restricción de gastos innecesarios, como eliminar la adquisición de almuerzos y desayunos que fueron recurrentes”, manifestó.

“Además, se decidió establecer nuevos topes y mecanismos de control interno, garantizando que cada desembolso se oriente únicamente a insumos indispensables para la labor institucional, dentro del marco presupuestal y bajo los procedimientos de control establecidos por ley”, añadió.

#Comunicado | El Ministerio de Educación rechaza categóricamente las acusaciones falsas contra la actual gestión. Basta de difamaciones y de intentos por manipular y confundir a la opinión pública. pic.twitter.com/EgQi9dFkwm — Ministerio de Educación (@MineduPeru) September 22, 2025

Al respecto, Cecilia Ruiz, abogada en derecho administrativo público, señaló que la compra de camisas o el lavado de ropa no está comprendido dentro del concepto de caja chica o de gastos imprevistos.

“Absolutamente todas las cajas chicas que se utilizan en el Estado peruano, tienen dos características: en principio son gastos imprevistos, para gastos que no podemos planificar y en segundo punto es recurso público y por ende son gastos que tienen que ser absolutamente necesarios”, expresó.

“Los órganos de control tendrían que auditar un poco cómo se está llevando ese recurso público, en que se está gastando y en mérito a qué”, agregó.