El Gobierno peruano lamentó la muerte del senador y precandidato presidencial de Colombia Miguel Uribe Turbay y reiteró su condena a todo acto de violencia o intimidación política que atente contra la libre participación democrática y el estado de derecho en la región.

A través de su cuenta institucional en “X”, la Cancillería peruana, a nombre del Poder Ejecutivo, hizo llegar sus condolencias a los familiares, amigos y correligionarios del político colombiano.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“El Gobierno del Perú lamenta profundamente el fallecimiento del senador de la República de Colombia, Miguel Uribe Turbay, a consecuencia del atentado que sufrió el pasado 7 de junio, y hace llegar sus condolencias a sus familiares, amigos y correligionarios”, expresó.

“El Perú reitera su más firme condena a todo acto de violencia o intimidación política que atente contra el derecho del libre ejercicio de participación en democracia y el respeto al Estado de derecho en la región”, agregó.

El Gobierno del Perú lamenta profundamente el fallecimiento del senador de la República de Colombia, Miguel Uribe Turbay, a consecuencia del atentado que sufrió el pasado 7 de junio, y hace llegar sus condolencias a sus familiares, amigos y correligionarios.



El Perú reitera su… — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 11, 2025

Como se recuerda, Miguel Uribe Turbay, herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá, murió este lunes, informó su esposa, María Claudia Tarazona.

“Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”, escribió Tarazona en sus redes sociales, en donde agregó: “Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, junto con una foto de ambos.

LEE MÁS: Congresistas y políticos peruanos lamentan fallecimiento del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay

Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático, estaba ingresado desde el día del atentado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas y aunque llegó a tener alguna mejoría, nunca superó el estado crítico.

Miguel Uribe recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en un parque del barrio bogotano de Modelia como parte de su actividad política de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en las que aspiraba a obtener la nominación del Centro Democrático.